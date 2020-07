En el Concejo ya tienen el menú de proyectos para este jueves Locales 13 de julio de 2020 Redacción Por Hoy no habrá reunión de Comisión de Gobierno, ya que la semana pasada le dieron despacho a las iniciativas que se tratarán el jueves en el recinto en la sesión ordinaria.

FOTO ARCHIVO CONCEJO. Esta será la última semana de labor parlamentaria antes de un receso de dos semanas.

Si bien en julio el Concejo no realiza sesiones ordinarias por el tradicional receso de invierno, este año la pandemia forzó a un cambio en el calendario. Para compensar las reuniones legislativas que se suspendieron en el inicio de la cuarentena obligatoria, los concejales consensuaron prorrogar la actividad hasta este viernes 17 y luego iniciar un receso de tan solo dos semanas, a diferencia de otros años cuando comprende un mes completo.

Así, esta semana los concejales inician la cuenta regresiva antes del "entretiempo legislativo" aunque hoy no habrá reunión de Comisión pues ya están todos los proyectos que formarán parte del orden del día para la sesión de este jueves. De todos modos, la agenda de estos días podría incluir reuniones con músicos y propietarios de pubs que buscan darle un giro a las actividades habilitadas en el marco de la emergencia sanitaria.

En el encuentro de comisión del lunes pasado, cuando se definió el listado de proyectos que llegarán al recinto -el jueves pasado no hubo sesión por el feriado del 9 de julio-, se comenzó a hablar del borrador del proyecto de Ordenanza impulsado por el Departamento Ejecutivo, que establece una nueva moratoria municipal, que en esta oportunidad contemplaría los tributos vencidos al 30 de junio de 2020. En virtud de las consecuencias de la pandemia y la crisis socioeconómica que se profundizó desde el Ejecutivo consideran necesaria esta herramienta para los contribuyentes que no pudieron acceder a la anterior moratoria.

Cabe señalar que si bien ya está el anteproyecto de la nueva moratoria municipal, aún no ha ingresado el proyecto formalmente al Cuerpo Legislativo para ser analizado en comisión, recibir despacho y poder ser votado por los ediles. "La iniciativa podría ingresar este lunes o martes, pero prácticamente está decidido darle tratamiento sobre tablas este jueves para no demorar la implementación de este segundo plan de regulación de deudas con el Municipio", indicaron desde el Concejo.

Por otra parte en la sesión del próximo jueves se votará el proyecto del concejal Lisandro Mársico, donde le propone al Departamento Ejecutivo Municipal poner en funcionamiento un Programa de Monitoreo y Prevención de Enfermedades Vectoriales en todo el ámbito de ciudad de Rafaela.

Según explicó el autor de la iniciativa, este es un proyecto que se trabajó en conjunto con los integrantes del Instituto para el Desarrollo Sustentable, la subsecretaría de salud, los concejales y de allí surgió la idea de incluir las demás enfermedades vectoriales.

En tanto también otros proyectos que se votarán son: una Minuta de Comunicación por un pedido de informe sobre terrenos públicos municipales; Minuta de Comunicación sobre informar donde exista transmisión local del Covid-19; Minuta de Comunicación sobre continuar con campañas referidas a prevención de contagios de Covid-19; Minuta de Comunicación sobre obras de mantenimiento en camino público N°27; Minuta de Comunicación sobre colocar luminarias en la esquina de Champagnat; Minuta de Comunicación sobre trabajos en calle 500 Millas y Brasil.



CONTRAPUNTOS POR

LA AUDITORÍA EXTERNA

Luego de que el Concejo definiera los temas a auditar en la Auditoría Externa al Ejecutivo, se concretó la primera reunión de la Comisión de Seguimiento, que se creó a partir de la modificación de la Ordenanza Nº 5.097 que faculta al Departamento Ejecutivo Municipal para la contratación del servicio para tal fin.

Dicha Comisión está conformada por los concejales Jorge Muriel, Leonardo Viotti, Lisandro Mársico y la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo.

Sucede que la Ordenanza votada por el Concejo establecía que todos los años antes del 1° de Abril los concejales elegirían los temas a auditar, y cómo esa fecha ya pasó el Ejecutivo entiende que puede elegir por esta vez las áreas a auditar, independientemente de lo que pretenda el Cuerpo Legislativo.

El concejal Viotti al respecto señaló que “todos votamos la Ordenanza y el espíritu de la misma es que sea el Concejo el que determine los temas, pero ellos pretenden que votemos una nueva Ordenanza por consideran que hay un gris allí. Es una mera cuestión política. Siguen poniendo trabas”. Por tanto, este jueves sobre tablas también se votará una ordenanza que incorporará una corrección para que sea el Concejo el que defina los temas a auditar a partir de este año y no recién desde 2021.