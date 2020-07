Construir información para prevenir y atender a personas que sufren de violencias de género Locales 13 de julio de 2020 Redacción Por La Oficina Municipal de Violencia de Género brindó un servicio integral de atención, acompañamiento y asesoramiento a víctimas de violencias durante todo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. A continuación, se dan a conocer datos relevados por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia.

FOTO PRENSA MUNICIPAL FUNCIONARIAS. Myriam Villafañe y Cecilia Gallardo durante la reunión de análisis de la Oficina Municipal de Violencia de Género.

La Oficina de Violencia de Género que funciona dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela, brindó un servicio integral de atención, acompañamiento y asesoramiento a víctimas de violencias durante todo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Los datos aportados por la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia, permitieron conocer que el número de casos se duplicó con respecto al año 2019. El informe se encuentra disponible para la ciudadanía en la sección de dicha área y se puede acceder haciendo click en el banner “Construcción de información”.

“Estas cifras no son casuales. La tensión e incertidumbre que suscita el virus, así como el confinamiento preventivo en los hogares, son elementos que agravan, e incluso incrementan, situaciones de violencias”, explicó la titular del área, Cecilia Gallardo.

Frente a esta problemática social, la Oficina “ha continuado con gran parte de las actividades durante la pandemia, adaptándose a las exigencias sanitarias e incrementando su participación activa en el asesoramiento y contención de personas que manifestaron estar sufriendo algún tipo de violencia de género durante el aislamiento”, observó la funcionaria.

Gallardo explicó que su Secretaría llevó adelante “un proceso de monitoreo y seguimiento de las acciones desarrolladas por el Estado local durante la pandemia, brindando a las diferentes áreas los soportes necesarios para la construcción de datos. En este marco, se monitorearon las actividades desarrolladas por la Oficina de Prevención en Violencias de Género desde el 20 de abril al 20 de mayo de 2020”. Por otro lado, aclaró que continúa desarrollándose un seguimiento de esta área y de las otras del Municipio.



INFORME

Respecto de los datos arrojados por el informe, la funcionaria contó que “se observa que durante el período analizado, hubo 48 intervenciones, 35 nuevas y 13 reiteradas”.

Esta cifra representa “un aumento considerable de las asistencias en relación al mismo período del año anterior. Estos datos son coincidentes por otros relevados por organismos tanto públicos como privados a nivel nacional”.

Sobre las edades de las mujeres que solicitaron ayuda, el 37,5 por ciento se encuentra en un rango etario de 18 a 30 años y, el 23 por ciento entre 31 y 50 años.

Con respecto al tipo de violencia padecida, la mitad de las víctimas expresó haber sufrido violencia física y el 39 por ciento, psicológica. Mientras que el ámbito donde se produjeron dichas agresiones fue en su gran mayoría, el doméstico.

En tanto que sobre el vínculo con la persona agresora, la mitad de los casos son parejas mientras que el 33 por ciento fueron ex parejas.



CONCLUSIONES

Cecilia Gallardo expresó sobre los números revelados: “Consideramos que el trabajo de la Oficina posibilitó que el distanciamiento social no se traduzca en aislamiento para las mujeres y en una falta de empatía para estar cerca de este tipo de situaciones”.

Este informe “fue puesto a disposición de la Secretaría de Desarrollo Humano para que pueda ser utilizado para pensar e implementar nuevas políticas públicas vinculadas a la temática”.

Esto “está vinculado a las acciones que los Estados provincial y nacional están tomando sobre la problemática. Por ejemplo, se encuentra el plan nacional de acción contra las violencias por motivos de género presentado por el gobierno nacional donde se hace hincapié en el diagnóstico pertinente para realizar este plan”.

En este sentido, “se analizan diagnósticos de estadística, registros de femicidios, sistemas de estadísticas vitales, datos sobre comunicaciones a la línea 144, y otras fuentes de información”.

Este plan nacional “resalta la evaluación y el monitoreo con el foco en la transparencia y la rendición de cuentas. Además, puntualiza en la importancia de contar con instancias de monitoreo y evaluación tanto para la elaboración de planes como para su desarrollo y concreción”.



ABORDAJE TERRITORIAL

Por otro lado, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, detalló que “desde la Oficina de Violencia de Género se lleva a cabo un abordaje interdisciplinario de las diferentes problemáticas con el fin de resguardar y garantizar el derecho de la mujer a vivir libre de violencias. Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio no se dejó de atender en ningún momento a la ciudadanía”.

En este período resaltó que “se ha fortalecido el abordaje integral de los casos ya que no solamente se asesoró sino que, en muchas situaciones, se acompañó a las víctimas a través de un trabajo de articulación muy importante con otros organismos que están vinculados, como la Comisaría de la Mujer, la Comisaría en los barrios, la Guardia Urbana, la Guardia Social, el dispositivo Estamos Cerca y la Fiscalía”.

“Sabemos que las demandas se incrementaron y se agravó la situación, por eso tuvimos que rediseñar la forma de trabajo. Tuvimos que fortalecer la atención, asesoramiento y acompañamiento en los casos de emergencia y urgencia”, agregó.

Y aclaró que “repensamos constantemente las distintas estrategias en función de los hechos de violencia que se fueron sucediendo a raíz del encierro en el cual se encontraron un montón de mujeres. Estas políticas no se trabajan de manera aislada sino articuladamente con agentes de la Justicia y la Seguridad que son los encargados de brindar la protección a las víctimas y las actuaciones con los agresores”.

Por último, dijo que “lo positivo es que ante la demanda de ayuda, pudimos mejorar el sistema de articulación con el resto de los organismos para fortalecer las formas de acompañamiento y asesoramiento a las víctimas”.