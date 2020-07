Lo esencial es invisible a los ojos Deportes 13 de julio de 2020 Por Néstor Clivati Leer mas ...

Frase filosófica si las hay, que poco podría tener vínculo con el día después de la Pandemia, pero que toma forma física si la aplicamos a los perezosos comportamientos de quienes deben ofrecer las opciones válidas, para mover esa pesada rueda de las actividades deportivas en nuestro país.

Nos hemos quedado solos en el contexto internacional y si bien los resultados sanitarios son comparativamente óptimos, no fluyen de momento, ideas potentes que difundan optimismo.

El verdadero valor de las cosas no siempre es evidente, según se desprende de la interpretación de esa frase exquisita de Saint-Exupery, con lo cual la asociación con esta realidad dominada por la incertidumbre, es pertinente en tanto tiempo perdido por una falta reflejos adecuados a un acontecimiento de época, de semejante dimensión.

Lo que hasta ayer era, ya no puede reactivarse; el presente esta de rehén de las estadísticas y el futuro, ese papel en blanco que desacredita cualquier proyecto sensato.

Los deportes mas populares en nuestro país, por sus características y ascendentes en nuestra sociedad, están objetados gravemente y su reactivación, se debate entre la necesidad y lo factible de su dinámica.

No parece estar cerca es ansiado día después.

Es evidente que establecer políticas sustentables en medio de este aquelarre, empuja mucho mas a la improvisación que a la responsabilidad y, por lo tanto, los anuncios en general, no son frutos de las convicciones sino, de las presiones mediáticas a las que están sometidos todos los funcionarios de este país.

Al respecto, la Comisión Médica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definió el protocolo para el regreso a los entrenamientos de los jugadores en medio de la pandemia de coronavirus, que será enviado al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. La confirmación la brindó el jefe médico de AFA, Donato Villani, quien señaló que el protocolo incluye a todas las actividades futbolísticas que están contempladas bajo el paraguas de la entidad, desde el profesional hasta el fútbol playa, aunque aclaró que recién podría llevarse adelante cuando todo el país se encuentre en fase 4 de la pandemia.

Como reflejo de las experiencias que tuvieron otros países y diferentes ligas del mundo, el protocolo de la AFA indica que se empezará a entrenar en grupos de sólo seis futbolistas por cancha, aunque los clubes que cuenten con varios campos podrán hacerlo en forma simultánea. Sin embargo, la idea es no mezclar los grupos, para que si hay un contagio no se propague en el resto del plantel, al tiempo que los grupos incluyan jugadores de distintas posiciones para no sufrir ante un eventual positivo.

En cuanto a la manera de llevarla a cabo, el protocolo indica que los jugadores deberán llegar e irse del predio en sus vehículos particulares y ya con la ropa para practicar, mientras que las instituciones deberán asegurar un transporte para aquellos que no cuenten con uno propio.

Se está evaluando para su instrumentación, la posibilidad que haya combis que pasen a buscar a los jugadores. Yo creo que todos van a poder ir a los entrenamientos

En el texto dado a conocer, la AFA explicó el objetivo que busca. "Desarrollamos este documento con la intención de transmitir los protocolos que consideramos adecuados para detectar, rastrear y tratar la enfermedad, compartiendo los conocimientos adquiridos con toda la comunidad médica y científica", dice el escrito.

Una propuesta de procedimiento de testeo de la Covid-19 sería la siguiente: realizar el test a todos los futbolistas que regresen a la actividad, y a aquellos con quiénes hayan tenido cualquier tipo de contacto, para proteger y reforzar la confianza y la salud mental, ya sea dentro del equipo como en torno a él

Por otra parte, este trabajo publicado, destaca la importancia de conocer el gasto que tiene que absorber cada entidad para poder llevar a cabo las medidas dispuestas.

La Asociación de Fútbol Argentino nuclea a más de 4.500 Jugadores amateurs y profesionales en 123 clubes distribuidos entre Liga Profesional, Primera Nacional, B Metropolitana, Federal A, Primera C, Futsal, Fútbol Playa y Fútbol Femenino. Y cierra con un punto que ya generó controversias en los equipos del ascenso, dado que sostiene que "el costo total que cada entidad debe afrontar es de aproximadamente 750.000 pesos mensuales".

Al respecto, según los profesionales que participaron de este foro, se trató de llevar adelante medidas que puedan ser sostenibles para los clubes argentinos, con diferencias respecto al protocolo que pueden tener las Ligas europeas. Se va procurar un sistema que sea accesible para todos. Es inviable implementar uno al nivel del fútbol europeo, porque no se ajusta a la realidad de nuestro deporte. Por eso debería ser prioridad hacerlo accesible.

Este hacendoso trabajo profesional que se ha difundido en los últimos días, no despeja las dudas sobre su instrumentación, en todo caso, las conserva intactas ya que no se mencionan los mecanismos de financiamiento para los clubes, cuyas arcas están devastadas.

Por cierto, en definitiva, se trata de una señal que toda esta enorme actividad viene reclamando para comenzar a ponerse en marcha, al menos desde el trazado de una política que luego, deberá prolongarse en los hechos.