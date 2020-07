Porto quiere volver al automovilismo Deportes 12 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO RECUERDO./ Festejando uno de sus triunfos en TC Pista.

El rafaelino Sebastián Porto manifestó sus deseos de volver a correr en autos el año que viene. En declaraciones al sitio SoloTC dio detalles de su plan.

Su última carrera fue el 2 de diciembre de 2012. Ese día, en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, Porto disputó su 48ª y, hasta aquí, última carrera en el TC Pista. Tras aquella temporada en la que finalizó 8º en el torneo de la “telonera” del TC, Sebastián decidió volver a su viejo amor, el motociclismo. Hoy, a sus 41 años, cerró su campaña en las 2 ruedas y quiere retomar la actividad automovilística.

“En un futuro inmediato, no muy lejano, me encantaría regresar al automovilismo. En la moto me gusta trabajar en un montón de cosas, de hecho estoy haciéndolo, pero ya desde abajo. En lo que respecta a ser piloto, me gustaría hacerlo en un auto”, le contó a SoloTC.

“De mi parte las ganas están, quizá ahora no es el mejor momento, pero cuando todo se normalice me gustaría poder dedicarle el tiempo necesario para empezar a trabajar y poder volver. A nivel conductivo y personal, estoy preparado si me toca volver”, afirmó quien suma 4 victorias en la “telonera”.

La proyección que hace Porto es poder retomar en 2021. “Quiero dedicarme de lleno al automovilismo. Siempre hay sondeos. Este año estuvo la posibilidad de hacer algo con las TC Pick Up, estuve en contacto con un par de equipos pero al final, por una cosa u otra, no se pudo avanzar”.