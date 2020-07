Hamilton obtuvo la pole en una jornada lluviosa Deportes 12 de julio de 2020 Redacción Por FORMULA 1

FOTO NA EXPERTO./ El británico tuvo una clasificación magistral.

El piloto Lewis Hamilton (Mercedes), sextuple campeón del mundo de Fórmula 1, se quedó ayer con la pole en el Gran Premio de Estiria durante una jornada lluviosa en la ciudad austríaca y saldrá primero hoy en el marco de la segunda carrera del Mundial de Fórmula 1. La tercera ronda de entrenamientos fue cancelada por la intensa lluvia que caía en el circuito Red Bull Ring de la mencionada ciudad de Austria, pero el clima dio un respiro, se reanudó la competencia y el británico logró elevar a 89 su propio récord histórico de poles en la Fórmula 1.

El piloto de Mercedes cubrió los 4.318 metros de la pista en Estiria en 1’19.273, por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y del español Carlos Sainz (McLaren). "Estoy absolutamente feliz después de un día complicado debido al clima con condiciones terriblemente difíciles, ni siquiera podíamos ver a dónde íbamos. Estoy agradecido por la lluvia, siempre me gusta", señaló Hamilton. Y agregó: "Estamos preparados para ambas condiciones. La pole es la posición desde la que quiero comenzar y estoy feliz de no haber cometido ningún error. Me encantan estos días, me recuerdan cuando corría en Blackpool en condiciones cien veces peores".

La clasificación comenzó 45 minutos más tarde de lo previsto por la gran cantidad de lluvia que caía sobre el Red Bull Ring, una constante del sábado que previamente había forzado a cancelar la tercera práctica libre.

En la competencia automovilística que tendrá lugar este domingo a partir de las 10:10, en la cuarta posición estará Valtteri Bottas (Mercedes), mientras que quinto saldrá Esteban Ocon (Renault). Por su lado, Daniel Ricciardo (Renault) se ubicará en la novena posición de salida, a la vez que Sebastian Vettel (Ferrari) estará en el décimo lugar, seguido por su compañero de equipo Charles Leclerc (Ferrari).

Lando Norris (Mc Laren) había marcado el sexto mejor tiempo pero fue penalizado por una mala maniobra en la clasificación.



MAS NEGATIVAS A VETTEL

Todas las especulaciones que se tejieron en los últimos días sobre una posible llegada de Sebastian Vettel a Racing Point (se llamará Aston Martin en la próxima temporada), fueron descartadas por Otmar Szafnauer, jefe del equipo. “Es alentador que todo el mundo piense que un cuatro veces campeón del mundo debería venir a nuestro equipo, pero tenemos contratos a largo plazo con nuestros pilotos, así que es lógico que no tengamos espacio”, dijo el directivo.

Sergio Pérez tiene vínculo asegurado con la escudería hasta fines de 2022, mientras que Lance Stroll es el hijo del dueño de la estructura, Lawrence. De esta manera, con las negativas de Mercedes y Red Bull, más las plazas ocupadas en Renault y McLaren, pocas son las opciones para que el alemán corra en el 2021 en el Mundial de Fórmula 1.