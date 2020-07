Garino y Laprovittola cambiarán de equipo Deportes 12 de julio de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

El alero marplatense Patricio Garino no continuará en el Baskonia, flamante campeón de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol español, luego de que el jugador rechazara una propuesta de renovación que le formuló el club vasco. De acuerdo a lo revelado ayer por el sitio de Mar del Plata Marca Deportiva, del que también se hace eco la publicación ‘Piratas del basket’, el integrante del seleccionado argentino, de 27 años, le dijo “no a un ofrecimiento que le hicieron para renovar el vínculo”.

Según amplió a Télam un vocero de la institución de Vitoria, el club “apostó a mantener un contrato con un bajo incremento económico”, sustentado en el hecho de que el ex Orlando Magic de la NBA “pasó mucho tiempo lesionado durante la última temporada”, expresó la fuente consultada.

De hecho, Garino no pudo jugar la fase final de la competencia española, desarrollada en la ciudad de Valencia, en apenas 13 días, debido a que estaba recuperándose de una rotura ligamentaria en su rodilla derecha. El jugador surgido en las divisiones formativas del club Unión, de su ciudad natal, había sido incluido, además, en la nómina de los sujetos a ‘derecho de tanteo’. Esta norma le permite a los clubes “mantener a los jugadores que finalizan contrato (el suyo venció el pasado 30 de junio)”. “En el caso de que ningún otro club puje por el jugador, esa oferta se hace efectiva y el club de origen puede renovar su contrato con el basquetbolista”, sugiere la normativa.

Pero Garino desistió de aceptar la propuesta y ya busca otros horizontes deportivos. El marplatense, que pasó tres temporadas en el club vasco, mostró una media de 10,3 puntos y 2,6 rebotes en la última campaña en la Liga. Mientras que en la Euroliga, ‘Pato’ Garino exhibió promedios de 6,7 unidades y 3,5 rebotes por cotejo.



EL FUTURO DE LAPRO

El basquetbolista argentino Nicolás Laprovíttola, de último paso por el Real Madrid, podría dejar la entidad de la capital española y disfrutar de un destino en Valencia o bien en Grecia, con un eventual arribo al Panathinaikos. De acuerdo a lo revelado por el sitio especializado Eurohoops, el escolta bonaerense, de 30 años, “asoma como el principal candidato” para reemplazar a Nick Calathes (fichó en Barcelona) en el Panathinaikos de Atenas.

A pesar de mantener contrato vigente con la institución ‘merengue’, el exjugador de San Antonio Spurs de la NBA “no tendría lugar” en el elenco del DT Pablo Laso, a partir de la llegada de Alberto Abalde (Valencia Basket) y del regreso de Carlos Alocén (volverá tras un préstamo en Zaragoza).