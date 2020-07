"En lugares de Fase 5, no sé porqué AFA no deja entrenar" Deportes 12 de julio de 2020 Redacción Por FERNANDO SIGNORINI, PREPARADOR FISICO

Signorini, ex preparador físico personal de Maradona.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Para Fernando Signorini, quien por más de 10 años fue el preparador físico personal del astro Diego Armando Maradona, la vuelta a los entrenamientos en el fútbol argentino no debería tener demasiadas complicaciones si se hace "de manera racional y no por las exigencias del negocio" que rodea al deporte.

"La vuelta deberá ser de manera racional. Para que los jugadores vuelvan, poco a poco, a ganar confianza. A veces se exagera un poco. Cada cual lleva agua para su molino", expresó Signorini en diálogo con NA.

En ese sentido explicó que "los jugadores de primer nivel tienen opciones de hacer ejercicios en sus casas, y manteniendo el tono muscular y el equilibrio entre el peso y durmiendo mejor, no habrá muchos inconvenientes". No obstante, coincidió en algún punto con lo que esgrimen muchos preparadores físicos en el sentido de que "dos meses será tiempo suficiente" para que los futbolistas vuelvan a la competencia oficial luego de más de 120 días inactivos.

Para Signorini, quien en su dilatada trayectoria no solo entrenó a Maradona sino también a Juan Román Riquelme y trabajó junto a César Luis Menotti, "habrá lesiones comunes, si apuran los tiempos, como pasó en Alemania". La clave para el preparador físico es saber cuanto "apuro" tiene "el negocio del fútbol", porque sino "veremos como los magnates del fútbol están en sus oficinas, mientras los jugadores juegan partidos todos los días".

Signorini dijo que "está bien" que no dejen entrenar a los planteles hasta que se esté "en la Fase 5", porque sino "sería un lío", pero al mismo tiempo criticó a la AFA al no permitirlo hacerlo a aquellos clubes en cuyas provincias ya estén en ese nivel de cuarentena.

"En los lugares con Fase 5 no veo porqué la AFA no permite los entrenamientos. Eso es porque los clubes de Capital Federal son muy egoístas. No hay ventaja deportiva. Hay equipos que no hacen pretemporada y salen campeón. Los imponderables también tienen que ver en los torneos", explicó.