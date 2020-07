Barcelona ganó y le sigue dando pelea al Real Madrid Deportes 12 de julio de 2020 Redacción Por ESPAÑA

FOTO NA FESTEJO. / Vidal anotó el tanto de la victoria para Barcelona, que aún sueña con el título.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Barcelona, sin brillar y sufriendo en la parte final, logró ayer una ajustada victoria por 1 a 0 como visitante del Valladolid, por la trigésimo sexta fecha de La Liga española, y ratificó que le dará pelea hasta el final al líder Real Madrid.

El chileno Arturo Vidal marcó el único gol del partido, a los 15 minutos del primer tiempo, tras un pase de Lionel Messi, que alcanzó el récord de 20 asistencias en una temporada, marca que ostentaba Xavi desde 2009.

Con este resultado, el elenco catalán alcanzó los 79 puntos y sigue como escolta del Madrid, que lidera con 80 y el lunes visitará al Granada.

De esta manera, la definición por el título se estirará, ya que el conjunto madrileño no podrá consagrarse en esta jornada.

Restan jugarse otras dos fechas, en las que ambos disputarán sus partidos a la misma hora, para que no haya ventajas.

En cuanto al partido disputado en Valladolid, vio dominador al Barcelona en la primera parte, pero en el complemento el local se animó y con más empuje que juego terminó convirtiendo en figura al arquero alemán Ter Stegen.

En tanto, el Atlético Madrid de Diego Simeone se impuso por 1 a 0 como local del Betis, en un partido signado por varias polémicas en torno al VAR, y logró asegurarse un lugar en la próxima edición de la Champions League.

A los 22 minutos del primer tiempo, el argentino Ángel Correa convirtió un gol, pero el árbitro José Luis González fue avisado de que hubo una mano previa de Marcos Llorente y lo anuló.

Luego, a los 35 minutos, marcó Álvaro Morata, pero otra vez González fue advertido por el VAR de una posición adelantada del atacante y no convalidó el gol.

Ya en el segundo tiempo, el elenco dirigido por el "Cholo" Simeone se quedó con un hombre menos por una violenta falta de Mario Hermoso sobre Loren, que le valió la tarjeta roja.

Cuando el partido se le hacía cuesta arriba al Atlético, Diego Costa, a los 29 minutos, de cabeza, abrió el marcador. La jugada también fue revisada por el árbitro mediante el VAR por una supuesta mano de Costa, pero finalmente el gol fue válido.

Con estos tres puntos, el conjunto madrileño sigue en tercer lugar, con 66 puntos y una plaza asegurada en la Champions, mientras el Betis, que contrató al chileno Manuel Pellegrini como director técnico para la próxima temporada, está lejos de toda pelea, con 41 unidades.

En primer turno, Osasuna (48), que tiene alguna leve esperanza de llegar a zona de Europa League, se impuso como local por 2 a 1 sobre Celta de Vigo (36), que pelea por mantener la categoría.

Santi Mina aventajó a Celta, a los 10 minutos del primer tiempo, Enric Gallego lo igualó para el local, a los 23 de la misma etapa, y cuando el partido se terminaba, José Amaiz dio vuelta el resultado a favor del local.

La fecha continuará este domingo a las 9:00 con el partido en el cual el ya descendido Espanyol será anfitrión del Eibar, mientras que a las 12:00 el Levante jugará como local ante el Athletic Bilbao, a las 14:30 el Valencia visitará al Leganés y a las 17:00 el Sevilla recibirá al Mallorca.

La jornada 36 seguirá el lunes a las 14:30 con el encuentro entre el Alavés y el Getafe y a la misma hora el Villarreal será local de la Real Sociedad y a las 17:00 el líder Real Madrid visitará al Granada.