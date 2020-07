Saviola postuló a Aimar como sucesor de Gallardo Deportes 12 de julio de 2020 Redacción Por El Conejito expresó como deseo: "Si en algún momento se tiene que ir Marcelo, tiene todo para ser el técnico de River".

Con palabra autorizada en River, Javier Saviola habló ayer de quién debería reemplazar a Marcelo Gallardo cuando deje de ser el entrenador millonario, y no dudó a la hora de postular a Pablo Aimar.

"Ojalá que, si en algún momento se tiene que ir Marcelo, (Aimar) pueda estar ahí porque tiene todo para ser el técnico de River. Me encantaría. Creo que Pablo reúne todas las características para poder serlo: conoce el club, se crió ahí, sabe cómo se piensa... Tiene el carácter. Ha aprendido muchísimo en el tiempo en el que estuvo como jugador. Está educando a los chicos, transmitiéndoles sus valores", dijo en un Instagram Live con Lito Costa Febre.

"A Marcelo seguramente lo van a querer varios equipos. Después de todos sus logros, tanto en Nacional como en River, no tengo dudas de que hay equipos que se van a acercar. Uno quiere lo mejor para River y sin dudas queremos que él se quede para seguir logrando muchísimas cosas. Aunque esto en algún momento tendrá un final", indicó.