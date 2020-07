Preventiva a tres partícipes de los tiroteos en B° Zazpe Policiales 12 de julio de 2020 Redacción Por EN UNA MARATONICA TARDE TRES SUJETOS QUEDARON EN PRISION POR LOS TIROS DE LOS VIDEOS

En la jornada de la víspera, a partir de las 16:30, mediante teleconferencia a través de la aplicación informática Zoom se desarrollaron en instalaciones de la Oficina de Gestión Judicial que funciona en los tribunales de Rafaela, audiencias imputativas y de medidas cautelares en relación a los tiroteos ocurridos el lunes pasado en la vía pública, en inmediaciones de calles Francia y David Mazzi en barrio Monseñor Zazpe.

Como resultado de las audiencias, la jueza de investigación penal preparatoria (IPP) Cristina Fortunato, resolvió acceder al pedido de la Fiscalía y otorgarles a tres imputados por los hechos la prisión preventiva por el lapso de 60 días en el caso de Gastón Ezequiel F., alias “Perrito”, y Franco Nahuel C., alias “Chulo”; y prisión preventiva mientras dure el proceso a Alexis Brian R., alias “La Chaqueña”.

Se recuerda que el día anterior –viernes-, alias “Perrito” ya había sido imputado en una audiencia al respecto, por su participación en los hechos ocurridos en barrio Zazpe, que ganaron honda repercusión pública y hasta nacional, a través de videos donde se observaba a sujetos a los tiros en las calles del barrio a plena luz del día.

Asimismo, en la jornada de la víspera, antes de iniciar la audiencia de cautelares, fue formalmente imputado por los hechos Franco Nahuel C., alias “Chulo” y Alexis Brian R., alias “La Chaqueña”.

Participaron en esta audiencia remota además de los imputados y la jueza de IPP Cristina Fortunato, las partes. Por la Unidad Fiscal Rafaela el Dr. Guillermo Loyola representando al Ministerio Público de la Acusación y como abogado defensor de los imputados Gastón Ezequiel F., alias “Perrito” y Franco Nahuel C. alias “Chulo”, el Dr. Carlos Farías Demaldé; y en defensa de Alexis Brian R., alias “La Chaqueña”, el Dr. Federico Scarinci.



HECHOS IMPUTADOS

A FRANCO C., “CHULO”

Los hechos imputados a Franco Nahuel C., de acuerdo a lo expresado por el fiscal Guillermo Loyola en la jornada de la víspera son:

* Primer hecho: “El 6 de julio de 2020, aproximadamente a las 15.30, en momentos en que Gastón Ezequiel F. (GEF) y Franco Nahuel C. (FNC) se encontraban en la vía pública en calle Francia al 3100 comenzó un enfrentamiento armado donde Gastón F. portando una escopeta y Franco C. un arma de fuego corta, efectuaron disparos hacia Alexis Brian R. (ABR) y Raúl Ezequiel R. (RER) quienes repelieron la acción disparando a su vez con armas de fuego en dirección hacia los antes nombrados, en tanto ABR lo hacía desde la intersección de calle Francia y David Mazzi, mientras que RER lo hacía desde calle Francia más hacia el norte de donde se encontraba ABR teniendo en sus manos un arma de fuego de puño cada uno de ellos.

“En dichas circunstancias todos ellos efectuaron disparos con arma de fuego, que portaban en la vía pública y sin contar con la debida autorización legal”.

* Segundo hecho: “El 6 de julio de 2020 siendo aproximadamente las 20.30, Agostina Janet R. (AJR) se encontraba fuera de su vivienda de calle David Mazzi al 1400 junto a su hijo Alexander de 4 años y su sobrina Yasmín Camila R. (YCR), momento en el cual se hacen presentes en la esquina de calle Francia y David Mazzi, FNC y GEF teniendo en sus manos el primero un arma tipo escopeta con la que apuntaba de manera amenazante a las nombradas mientras que GEF tenía un arma de fuego tipo pistola, que portaba en la vía pública y sin contar con la debida autorización legal; quien sin mediar palabra alguna comenzó a efectuar disparos hacia donde estaban las mujeres AJR y YCR sin ocasionarles lesiones. Luego de lo cual ambos se retiraron del lugar”.

Las calificaciones penales provisorias que se han establecido para estos hechos, de acuerdo a lo expresado por el fiscal Loyola son: abuso de armas, portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, y amenazas calificadas por el uso de armas, todo en concurso real”.



HECHOS IMPUTADOS

A GASTON F., “PERRITO”

El fiscal Loyola imputó de cinco hechos a Gastón F., de los cuales se resaltan el cuarto y el quinto que son los relacionados a los tiroteos en el Zazpe.

* El cuarto hecho tuvo lugar el 6 de julio de 2020 en horas de la tarde en circunstancias en que Agostina Janet R., se encontraba junto a su sobrina Ingrid de diez años de edad en la casa de su hermana ubicada en calle Joaquín V. González al 3000, se acercó Gastón F. conduciendo una motocicleta y la amenazó diciéndole que le iba a prender fuego la casa o la pasaría por arriba con el auto si ‘batía la cana’, generando ésto temor en la víctima.

* El quinto hecho es que, “El 6 de julio de 2020, aproximadamente a las 15.30, en momentos en que Gastón Ezequiel F. (GEF) y Franco Nahuel C. (FNC) se encontraban en la vía pública en calle Francia al 3100 comenzó un enfrentamiento armado donde Gastón F. portando una escopeta y Franco C. un arma de fuego corta, efectuaron disparos hacia Alexis Brian R. (ABR) y Raúl Ezequiel R. (RER) quienes repelieron la acción disparando a su vez con armas de fuego en dirección hacia los antes nombrados, en tanto ABR lo hacía desde la intersección de calle Francia y David Mazzi, mientras que RER lo hacía desde calle Francia más hacia el norte de donde se encontraba ABR teniendo en sus manos un arma de fuego de puño cada uno de ellos.

“En dichas circunstancias todos ellos efectuaron disparos con arma de fuego, que portaban en la vía pública y sin contar con la debida autorización legal”.

* El sexto hecho es también que “El 6 de julio de 2020 siendo aproximadamente las 20.30, Agostina Janet R. (AJR) se encontraba fuera de su vivienda de calle David Mazzi al 1400 junto a su hijo Alexander de 4 años y su sobrina Yasmín Camila R. (YCR), momento en el cual se hacen presentes en la esquina de calle Francia y David Mazzi, FNC y GEF teniendo en sus manos el primero un arma tipo escopeta con la que apuntaba de manera amenazante a las nombradas mientras que GEF tenía un arma de fuego tipo pistola, que portaba en la vía pública y sin contar con la debida autorización legal; quien sin mediar palabra alguna comenzó a efectuar disparos hacia donde estaban las mujeres AJR y YCR sin ocasionarles lesiones. Luego de lo cual ambos se retiraron del lugar”.

Las calificaciones jurídico penales en cuanto a estos últimos hechos son: coacción, abuso de armas reiterado en dos oportunidades, portación ilegítima de arma de fuego de uso civil reiterado en dos oportunidades, todo en concurso real.



MEDIDAS CAUTELARES A

GASTON F. Y Y FRANCO C.

A continuación de lo anterior se realizaron dos audiencias de medidas cautelares a los dos individuos ya imputados formalmente: Gastón F. -"Perrito"- y Franco C. -"Chulo"-.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de ambos por su participación en los hechos de barrio Zazpe, evaluando asimismo que familiares de los imputados viven muy cerca entre sí en el citado barrio y que esto debería ser considerado a la hora de dictar la prisión preventiva.

Finalmente, la jueza Fortunato dio lugar a lo solicitado por el fiscal Loyola: prisión preventiva temporal por 60 días.



IMPUTATIVA Y CAUTELAR

A “LA CHAQUEÑA”

También en la víspera, a las 18.30, se llevó adelante en el marco del mismo hecho del tiroteo en barrio Zazpe, una audiencia imputativa y de medidas cautelares a Alexis Brian R. (ABR), alias “La Chaqueña”, donde al fin del debate legal le fue impuesta por la jueza Cristina Fortunato la medida de prisión preventiva sin plazos al ahora imputado. Aunque no variaron los actores de la Fiscalía ni la jueza a cargo de la IPP, en este caso cambió el abogado defensor de ABR, tratándose del Dr. Federico Scarinci.

De acuerdo a la acusación formulada por el fiscal Guillermo Loyola, “son tres los hechos que se le atribuyen a ABR”.

* El primero de los hechos ocurrió el 4 de julio de 2020 a las 20.00 cuando ingresa un llamado al 911 solicitando presencia policial en David Mazzi al 1400. Al arribar al lugar personal de la Subcomisaría 1ª se entrevistan con vecinos que les dicen que momentos antes Carolina J. (CJ) habría sido amenazada con un arma de fuego por parte de ABR, por lo que al realizar una saturación en el lugar advierten la presencia del nombrado y al acercarse el móvil policial ABR arroja una botella que impacta en el parante del parabrisas ocasionándole daños al vehículo. Luego de ello amenaza a personas que serían presuntos familiares de las víctimas del delito, diciéndoles ABR, «Si ‘baten’ a la cana no saben lo que les va a pasar, los voy a matar». Luego se retira del lugar hacia su domicilio. Posteriormente ABR es divisado por los uniformados quienes al tratar de aprehenderlo, ABR les arroja un cuchillo a los policías, sin lograr impactar en ninguno de ellos. Luego fue perseguido por policías y ABR salta un tapial de chapas ingresando a una vivienda ajena sin autorización y se esconde en el interior de un ropero siendo luego aprehendido por los uniformados”.

* El segundo hecho fue el 6 de julio de 2020, pasado el mediodía, en momentos en que Gastón Ezequiel F. se encontraba en la vivienda ubicada en calle Francia intersección con Zurbbrigen, se hace presente ABR, y desde la vereda contraria a dicho domicilio efectuó varios disparos en dirección a GEF con un arma de fuego. Luego de ello se presentó RER conduciendo una motocicleta y al llegar a la vivienda señalada también efectuó disparos de arma de fuego hacia GEF. En ambos casos no llegaron a lesionar a la víctima.

* El tercer hecho también es el 6 de julio de 2020 a las 15.30 en momentos en que GEF y FNC se encontraban en la vía pública en calle Francia al 3100 comenzó un enfrentamiento armado donde GEF teniendo una escopeta y FNC un arma corta efectuaron disparos hacia ABR y RER quienes repelieron la acción disparando a su vez con armas de fuego.

La calificación jurídico-penal establecida para estos hechos para ABR es la de “resistencia a la autoridad; daño; violación de domicilio; abuso de arma reiterado; y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil reiterado en dos oportunidades; todo en concurso real entre sí”.

Posteriormente en la audiencia de medidas cautelares, la jueza Cristina Fortunato resolvió dictar la prisión preventiva a Alexis Brian R. alias "La Chaqueña" por el tiempo que dure el proceso.