Nuevas formas de hacer negocios en la pandemia Suplemento Economía 12 de julio de 2020 Redacción Por TRANSFORMACION DIGITAL

La pandemia del COVID-19 está obligando las empresas a reorganizar sus planes y perspectivas de negocios. Las formas de conseguir stocks de productos e insumos se están transformando al ritmo de la acelerada digitalización de los procesos, mientras crece la cantidad de conferencias, ferias y webinars con oportunidades al alcance de todos sin tener que realizar viajes de negocios.

“La mayoría de las empresas se vieron obligadas a digitalizar las reuniones personales a través del desarrollo de eventos y encuentros virtuales”, explica Leandro Szachtman, especialista en marketing y transformación digital.

“Las PyMES y empresas del sector importador y exportador se están adaptando a las vías digitales para obtener los productos a los que antes accedían a través de ferias internacionales, en las que por medio de preacuerdos de compras conseguían stocks para vender a nivel minorista en el transcurso de los siguientes meses o años”, analizó el especialista.

Los cambios en las dinámicas habituales de negocios ya se sienten en el sector del comercio exterior. Szachtman afirma que la calidad de los productos se puede ver afectada: “son muchas las empresas que se ven obligadas a comprar muestras no comercializables que viajan hasta el país, dada la imposibilidad de controlar calidad y materiales”.

Estas transformaciones están ocasionando alteraciones de “precios, tiempos de entrega y canales de envíos, dado que ante la pandemia global se vio completamente afectado el sistema logístico normal, encareciendo precios y aumentando tiempos”, agregó Szachtman, quien también se desempeña como mentor de emprendimientos.

“Son también muchas las empresas que se están viendo en la necesidad de tener partners locales en los países fabricantes para poder llevar adelante una mejor gestión de la cadena, pero aun así la digitalización de muchas partes del proceso, producida por la imposibilidad de viajar, está colaborando en un mundo globalizado”, destaca el especialista

En este sentido, Szachtman, quien colabora con emprendimientos en Startup Chile e integró en 2016 el Global Entrepreneurship Bootcamp del Massachusetts Institute of Technology (MIT), sostiene que “la gran mayoría de las industrias ya tomó la decisión de no hacer eventos físicos en lo que queda de este año, transformándolos en digitales a través de actividades como conferencias, congresos virtuales en 3D y webinars, a fin de poder solucionar de forma ingeniosa la cancelación del evento tradicional”.

Así, el especialista aconseja una serie de tips a tener en cuenta para realizar eventos digitales exitosos: ”Es importante hacer pruebas en días anteriores al evento para asegurarte que todos los expositores tengan buen audio y video; además, es fundamental crear un grupo de chat en una plataforma alternativa con el objetivo de poder de estar en contacto con los expositores durante el evento por fuera del canal público”.

Finalmente, Szachtman sugiere “tener desarrollada una imagen de presentación invitando a que los asistentes se mantengan con los micrófonos silenciados y las cámaras apagadas” y “utilizar una plataforma a la que el expositor se pueda conectar por teléfono en caso de caída de la conexión a internet”.