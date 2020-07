Los referentes de la música infantil se unieron para grabar un videoclip Información General 12 de julio de 2020 Redacción Por Carlitos Balá, Panam, Topa y Piñón Fijo le pusieron todo su carisma a la canción “El Gallo”

Todas las personas que trabajan en el ámbito cultural se vieron sensiblemente perjudicadas por la pandemia por el coronavirus. Un sector que está padeciendo en este momento la difícil realidad es el del entretenimiento infantil, que durante el invierno renueva sus espectáculos y se convierte en el gran protagonista de los teatros barriales y de la calle Corrientes.

Pero a pesar de todo siguen trabajando y, por supuesto, divirtiendo a los más pequeños. En una gran demostración de compañerismo, a pesar de las rivalidades, los grandes referentes del entretenimiento infantil se unieron para llevarles su música a los niños.

Panam presentó su nueva canción, “El Gallo”, en cuyo videoclip estuvo acompañada por el inigualable Carlitos Balá, con quien hace años divierte a los más chiquitos. Pero ellos no estuvieron solos, sino que también contaron con la presencia de Topa y Piñón Fijo. A los cuatro se los ve bailando al ritmo del tema que reza “si tiene cresta, pico y pluma, canta y te despierta”. Por supuesto, respetaron la distancia social y cada uno lo hizo a través de un video grabado en sus respectivas casas.

Pero además de ellos, varios famosos participaron del videoclip a través de videos que grabaron bailando al ritmo del “gallo” que protagoniza el tema. Sabrina Rojas, Natalie Weber, Mariana Fabbiani, Fátima Florez, Sandra Mihanovich, Denise Dumas, Campi, Marley y Mirko, Darío Barassi, Barby Franco, Virginia Gallardo, Floppy Tesouro, Pía Shaw, Iliana Calabró, Susana Roccasalvo, Mónica Ayos, el Pollo Álvarez, Vanina Escudero, Alejandra Maglietti y Tomás Dente son algunas de las figuras que formaron parte del tema, ya sea solos o con sus respectivos hijos.

“Este clip nació el día que fui a mostrarle a nuestro soñado y amado maestro Carlitos Balá la canción ‘El Gallo’ ¡y nos pusimos a jugar con ella! Luego vino la cuarentena y me surgió la idea de invitar a personas que admiro y quiero, para que se sumen desde sus casas a manifestar, a puro ritmo de merengue, su corazón de niños y alegría”, contó Panam.

En ese sentido, señaló: “Gracias a todos los que colaboraron para acompañar el lanzamiento de mi canción y dibujar con ella una sonrisa en cada niño… ¡Los amodoro!”

En una entrevista que brindó a Teleshow, Topa contó cómo fueron sus primeros primeros días tras convertirse en padre de Mitai, varado en los Estados Unidos, en medio de la pandemia por el coronavirus.

“Estamos solitos nosotros tres, la familia en su máxima potencia. Conociéndonos también. Todos los días te vas enamorando un poco más. Desde muy chiquito soñé con ser papá y la vida me dio esta oportunidad de subrogar un vientre, que es la forma en la que ella nos eligió. Siempre digo que ellos nos eligen a nosotros y vienen en el momento que quieren y cómo quieren”.

Al ser consultado sobre el proceso de subrogación de vientre, reveló: “Es una montaña rusa de emociones, pasás por muchos estados. Estuvimos más de cuatro años para poder concretar y vivimos miles de situaciones. En nuestro caso, tuvimos también una pérdida, y eso te genera un montón de sensaciones encontradas y desencontradas. Pero uno vuelve a apostar, y hoy está con nosotros. Y después te olvidás de todo lo que pasaste. No es un proceso fácil. La medicina te acompaña hasta cierto punto, pero es la vida misma la que elige si quiere quedarse o no. Tuvimos muchas complicaciones, pero el final es maravilloso”.