Carta de lectores Sociales 12 de julio de 2020

PLAN DEMIA, SU BASE ES EL MIEDO

Lo que está ocurriendo desde hace meses a nivel mundial, y en nuestro país, es algo que no se puede creer, veinticuatro horas al día los medios nos trasmiten el miedo, contando los muertos diarios, nunca visto en la historia del planeta, solo en películas que ahora nos damos cuenta ya estaban ensayando, yo me pregunto cómo es posible que la gente haya perdido su capacidad de razonar, de aplicar el sentido común, como no se dan cuenta de cómo nos manipulan, nunca jamás en una pandemia se aisló a los sanos, mientras nos tienen encerrados, dictan toda clase de decretos que avasallan los derechos de las personas y nuestras libertades, la justicia no funciona para nadie, pero si para liberar presos comunes y políticos procesados, para el resto de todos nosotros, no hay justicia; yo pregunto dónde están los sindicalistas que durante los cuatro años del gobierno de Macri, se encargaron de poner todas las piedras en el camino, no dejando gobernar, y ahora los trabajadores están quedando sin empleos, o comienzan a precarizar cada vez más su trabajo, ahora se está avanzando como si fuera un gran logro el “teletrabajo”, nadie advierte lo que hay detrás, como ya dijo el presidente Fernández: “no puede pretender ganar lo mismo un trabajador que trabaja en una empresa, que uno que desarrolla su trabajo en la comodidad de su casa, sin gasto de transporte u otros item”; además nadie advierte quien gana con esto, un negocio redondito: Bill Gates, dueño de Microsof, con esa modalidad de trabajo, se usarán millones más de computadoras y celulares, cuyo componente para las baterías es el Litio, y o casualidad ya desembarcó en Argentina, para negociar y llevarse ese material tan preciado que se encuentra en la provincia de Jujuy, siendo Argentina, Bolivia y Chile las reservas más grandes del mundo, acaso saben todos ustedes, que mientras en el mundo nos mantienen encerrados, la mayoría empobrecidos y quebrados, los ricos del mundo se volvieron más millonarios aumentando sus fortunas en solo dos meses de cuarentena ganaron, por ejemplo Bill Gates 11.900 millones de dólares (Microsof), Jeff Bezzos 11.500 millones dólares (amazon), Mark Zuckerberg 31.400millones de dólares (facebook), Larry Page 14.200 millones de dólares (Google), se dan cuenta estos son algunos de los millonarios, que la PLANDEMIA volvió más ricos, y todos nosotros cada vez más pobres, que nos manejan como quieren, nuestros gobiernos no gobiernan, gobierna la oligarquía financiera internacional, la familia más rica del mundo son los Rothschild, más de dos Billones de dólares, dueños del Banco Mundial; Soros el gran magnate y tirititero, ellos son los que mueven todos los hilos de las economías, y manejan todos los grandes medios de comunicación del mundo, entienden porque hay un mensaje uniforme en todos los medios de comunicación del mundo. Bill Gates y Rockefeller curiosamente se han desprendido de todos los negocios petroleros, e ingresaron en la industria farmacéutica donde se volvieron más ricos y son los que financian a la OMS, organismo este que es el quien dicta las normas de lo que se debe hacer para el manejo de la pandemia, mandaron a encerrar al mundo entero por los peligros del coronavirus, y el 29 de abril de 2020 salieron a decir a través de la portavoz de la OMS Margaret Harris que: “nunca aconsejaron el confinamiento para luchar contra el coronavirus” manifestado al periódico Sydney Herald de Australia, como así también el director de la OMS Tedros Adhanom: “que no sabían que el confinamiento podía afectar a la economía y ahora aconseja salir a la calle a gastar y a consumir” “Hay que admitir que nos hemos equivocado”, hipócritas, como puede ser que sus errores arruinen a millones de personas, y las condenen a la pobreza, porque nadie se atreve a salir gritando a los cuatro vientos todo esto, porque como dije los medios pertenecen a los poderosos que manejan el mundo, después cuando las empresas quiebran ellos vienen y se quedan con todo, sus errores van a matar millones de personas, que van a morir no por el virus sino de otras enfermedades y suicidios, que hay detrás de todo esto, ya están planificando la vacunación obligatoria, para manejarnos y vigilarnos, yo coincido con el periodista español Rafael Palacios: porqué razón, si cualquier alimento que consumimos tiene la obligación de tener los datos de sus componentes, porque puede haber alimentos que sean malos para la salud de algunas personas, por ejemplo los celíacos, o en las prendas de vestir, indican su composición algodón o sintético porque hay personas alérgicas, o cualquier medicamento tiene el prospecto con las drogas o componentes que contienen y no se puede saber qué contienen las vacunas, la verdad es que solo se entiende que la gente no reaccione, porque están bajo los efectos del pánico y el miedo, pero como dice la Biblia “solo la verdad os hará libres”.



SUSANA RIBERI- DNI 11011451