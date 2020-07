Sukerman pidió "solidaridad" Locales 12 de julio de 2020 Redacción Por PARITARIAS

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, Roberto Sukerman, habló con UNO Santa Fe sobre el proceso de paritarias que se iniciará en breve en la provincia, aunque evitó dar una fecha precisa para la convocatoria a los gremios públicos y docentes. Además, el funcionario les pidió "un poquito de solidaridad" y "mayor comprensión" a los trabajadores públicos, en especial a los docentes y los de la salud que iniciaron medidas de fuerza en los últimos días. El gobierno provincial había anunciado que luego de pagar el aguinaldo se iba a convocar a los gremios para retomar el proceso paritario interrumpido en marzo pasado. Consultado al respecto y sobre cuándo se dará la convocatoria, Sukerman respondió: "Nosotros queríamos avanzar lo más rápidamente con las paritarias y hay que recordar que la paritaria no es solo una cuestión salarial, si no que tiene que ver con condiciones laborales en general".

Ante el señalamiento de que en este contexto lo salarial es muy importante, el ministro dijo: "Nadie lo discute. Siempre lo que planteamos es que hay una caja única y la provincia, al igual que Nación y cada municipio y comuna se ve muy afectada por esta crisis económica en cuanto a la recaudación. Digo que la caja es única en el sentido que el Estado tiene que hacer frente a innumerables obligaciones y, si bien ahora se extendió un poco el cronograma de pago de salarios, algo que no nos gusta hacer, el pago del aguinaldo se realizó en tiempo y forma de manera completa cuando otras provincias no lo han podido hacer y lo mismo municipios y comunas".

"Es como un perro que se muerde la cola", graficó y explicó: "No hay actividad económica, no hay recaudación, la plata no alcanza para hacer frente a todo. Por supuesto que sabemos que es una materia pendiente. Pero estamos complicados en una cuestión, que creemos que debería haber una mayor comprensión de todos los gremios. Vemos que hay gremios que entienden la situación y las dificultades en cuanto a los recursos de poder generar una responsabilidad del gobierno para pagar mayores salarios".

"Otros gremios no lo entienden de la misma manera y ya de por sí fueron sumamente críticos con el gobierno al extender el cronograma de pago salarial. Por lo tanto, es difícil hablar en este sentido. Sin embargo, el Ministerio de Salud como el de Educación se están reuniendo con los gremios. Mientras que el Ministerio de Trabajo es articulador, conciliador y busca acercar a las partes, pero no tiene de por sí la carga en este tema. Somos el ámbito apropiado para estas discusiones y en el área de Salud se dictó la conciliación obligatoria porque entendemos que hoy tenemos un momento muy sensible y los trabajadores de la salud recibieron una serie de bonos por parte del gobierno provincial y el nacional y ahí es donde más inversión se hizo. En el área de Salud se invirtió en infraestructura, en equipamiento y no solo a nivel provincial, porque el gobierno le transfirió a municipios y comunas distintas sumas de dinero, y lo va a seguir haciendo, para hacer frente a la pandemia. Además va a haber muchas cosas que quedan como una mejor infraestructura sanitaria en el ámbito público", argumentó.

"Insisto, tenemos la mejor buena voluntad para avanzar –sostuvo–, pero lo que queremos es que haya una comprensión de la situación financiera y uno podría enumerar la cantidad de deudas que tiene la provincia. Por ejemplo, la provincia adeuda 10.000 millones de pesos a Cammesa, que es la empresa que provee la energía eléctrica".

Consultado sobre los cuestionamientos que hizo la oposición en la Cámara de Diputados por el no pago de la provincia a Cammesa, Sukerman respondió: "Bueno, porque la provincia está muy complicada financieramente". Mientras que sobre dónde va la plata que ingresa a la EPE, el funcionario respondió: "Primero que la EPE no tiene toda la recaudación. Tiene problemas. Me parece que todo el mundo tiene claro que la EPE no es una empresa superavitaria de por sí y que necesita de los aportes del Estado, de todos los contribuyentes. Esa es una muestra de las dificultades financieras de la provincia".