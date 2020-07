20 Nuevos casos y más de 500 infectados Locales 12 de julio de 2020 Redacción Por Los nuevos contagios pertenecen a Rosario (11), 2 a Campo del Medio (Helvecia) y 1 a Villa Constitución, Piñero, Santa Fe, Pérez. En tanto, 3 son de Montes de Oca, aunque fueron informados en otra jurisdicción. En total hay 505 casos en el territorio.

Después de una leve disminución de contagios del día viernes, este sábado la Provincia de Santa Fe registró otra vez un ascenso importante en la curva de contagios, ya que este sábado el Ministerio de Salud reportó 20 casos nuevos de coronavirus en el territorio. Desde el inicio de este mes de junio al día de la fecha se produjeron 82 contagios, con lo cual el dato importante es que la provincia ya superó la barrera de los 500 casos de COVID-19 (505 el total).

Los casos nuevos de este sábado, de acuerdo el reporte diario, corresponden a las localidades de Rosario (11), Campo del Medio (Helvecia) 2 y los restantes en Villa Constitución, Piñero, Santa Fe y Pérez, mientras que 3 se notificaron en la localidad de Montes de Oca, aunque fueron notificados por otra jurisdicción (provincia de Salta).

Con los nuevos 11 infectados, Rosario marcó así un número máximo de contagios verificados en un día desde el inicio de la pandemia. La ciudad había reportado 2 contagios el viernes y un pico de 7 el jueves pasado. En apenas 3 días, la ciudad sumó 20 enfermos de covid-19. En este sentido, fuentes sanitarias locales señalaron que todos los casos tienen vínculos estrechos con 2 de los conglomerados (o cluster) ya detectados. El salto de 2 a 11 contagios se explica en parte por el corte estadístico (se cuentan hasta las 18), ya que 4 de los nuevos contagios corresponden en realidad a la tarde noche del viernes y no ingresaron en el parte anterior. El número acumulado en Rosario desde el inicio de la pandemia es ahora de 161. Es decir que en solo 3 jornadas se detectó el 12 por ciento del total de enfermos. No obstante, el Ministerio de Salud informó que se obtuvieron todos los resultados de las muestras obtenidas en el barrio Las Flores de Rosario. Se relevaron 328 domicilios, se entrevistaron 1192 personas y los 45 pacientes hisopados dieron resultados negativos de coronavirus.

Con respecto al nuevo caso detectado en la capital provincial, se trata de un hombre de unos 40 años que trabaja en un supermercado que fue cerrado en la mañana de este sábado, y estuvo en contacto con el último caso confirmado en Santa Fe el pasado 5 de julio y que había estado de visita en la ciudad de Paraná, que también se encuentra en una situación complicada con la pandemia. De manera preventiva, la empresa Kilbel decidió cerrar la sucursal en la que trabaja este hombre y aislar a un total de 15 empleados que son sus compañeros de trabajo habituales. Se trata de la sucursal ubicada en calle General Paz y Javier de la Rosa en barrio Guadalupe.

En tanto, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, desgranó en el reporte que "2 casos corresponden a la localidad de Helvecia (con domicilio en Campo del Medio), con antecedente de viaje a Buenos Aires. Se trata de un transportista y su pareja". El funcionario detalló, además, que otro de los casos corresponde a Villa Constitución (con nexo epidemiológico ya confirmado), otro de Piñero (con antecedente de contacto con repartidores de una distribuidora de la provincia de Buenos Aires. Otro caso es el de una mujer embarazada de la ciudad de Pérez, mientras que 3 casos nuevos se registraron en la localidad de Montes de Oca. En este caso, aclaró Prieto, "el día 9 de julio estas tres personas fueron a la provincia de Salta a realizar trabajos temporarios y allí fueron confirmados como positivos".

Del total de los casos, 491 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 14 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (5 en provincia de Buenos Aires, 3 de Salta, 2 en CABA, 2 en Mendoza, 1 estudiado en Córdoba y 1 estudiado en Chaco). Hasta la fecha se registran un total de 7 fallecidos para la provincia, mientras que la buena noticia es que no hay pacientes internados en cuidados intensivos, aunque 21 pacientes se encuentran internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. De los casos atendidos y estudiados en la provincia, hay un total de 397 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta). Por último, en la provincia se registraron 15.461 notificaciones de las cuales 14.596 fueron descartadas y 360

continúan en estudio.



EN RAFAELA

Mientras tanto, nuestra ciudad registra 81 días sin casos de coronavirus, recordando que el último hisopado positivo se registró el pasado 21 de abril y que en el Departamento Castellanos hay 22 casos confirmados (21 corresponden a pacientes rafaelinos y el restante a una persona de la localidad de Maria Juana). No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que existen 6 en estudio en Rafaela, 3 en la localidad de Lehmann, 1 en Susana y 2 en Sunchales). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.