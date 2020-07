¿Cuándo estará la vacuna? Editorial 12 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La pandemia del Covid-19 disminuyó en su letalidad en algunos países que se vieron muy afectados desde un primer momento, pero en otros, que también contaron por miles las víctimas fatales, hoy preocupa el rebrote de una enfermedad que todavía sigue buscando un tratamiento efectivo.

Concretamente, todos especulan, a esta altura de las circunstancias, con una vacuna que pueda tener un resultado satisfactorio.

Las informaciones, en algunos casos, son alentadoras, pero siguen tratándose con la cautela lógica de este tipo de situaciones.

Los laboratorios más prestigiosos del mundo siguen avanzando y se habrá, por estos días, que se superaron varias etapas de manera satisfactoria.

Incluso, ya circularon trascendidos, que se mencionan como sumamente confiables, que dan cuenta que las primeras vacunas ya estarían disponibles para ser comercializadas en el mercado farmacéutico a partir de septiembre, ya por entonces, con una experiencia importante en los ensayos preliminares.

Al margen de todos los protocolos que se vienen aplicando, en determinados países con mayor rigurosidad que en otros, los números de contagios y fallecimientos, lejos de ceder, siguen incrementándose.

En este segmento se la puede incluir a la Argentina, que en los últimos días reportó cifras alarmantes, en momentos que venimos transitando por una cuarentena estricta, que se prolongará hasta el 17 de este mes.

Pero el dato positivo que se conoció es el referido a la elección de nuestro país, a la hora de probar la tan ansiada vacuna, como informamos en esta misma edición.

Mientras tanto, la carrera por encontrar el medicamento que todo el mundo viene reclamando y necesitando de manera imperiosa, tiene a muchos involucrados.

Los tiempos, sin embargo, podrían extenderse más de lo previsto, teniendo en cuenta la complejidad de trámites que deben efectuarse para recibir las correspondientes autorizaciones para el lanzamiento del producto.

Se deben tener los permisos nacionales en primer término e internacionales después, para recién a partir de entonces dar comienzo a las tareas de distribución.

Está claro que se trata de una carrera que ya está en marcha, pero con una meta que todavía no puede visualizarse claramente, a pesar de los esfuerzos que vienen realizando las empresas y los profesionales.

Se asegura que no son demasiados los laboratorios que cuenta con los recursos económicos para desarrollar un estudio de alta complejidad, pero también se mencionan nombres de industrias que están en condiciones de afrontar los costos que demanda una investigación de esta naturaleza.

Desde que se originó el virus en la ciudad de Wuham, su propagación no tuvo pausas, provocando dolor y muerte en varios países.

Primero se encendieron las alarmas en Italia y España, donde los casos fueron significativos. Después, fue el turno de otros países de Europa, para llegar posteriormente el virus al país que más lo sufrió: Estados Unidos.

Así lo siguen certificando todas las estadísticas, justamente en un tiempo donde se manifiesta que el actual rebrote podría hacer colapsar el sistema sanitario, nada menos que de la nación más poderosa del planeta.

Brasil, a partir de una estrategia inaceptable de su presidente Bolsonaro, hoy no solamente es el país que lidera todos los números en América Latina, sino además es el segundo en el mundo.

Mientras se sigue con el período experimental de la vacuna, se asegura que "el pico de la curva" todavía no llegó en Argentina y lo propio ocurre en otros países del hemisferio sur, como consecuencia de las bajas temperaturas.

Se advirtió desde que la Organización Mundial de la Salud le otorgó el grado de pandemia al Covid-19 que el clima podría ser un factor determinante.

Con la llegada del invierno, se está corroborando esa presunción, que llegó a definirse como algo lógico por parte de ciertos profesionales de la salud.

En nuestro país y más específicamente en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la situación es crítica y en algunos distritos hasta se considera desesperante.

La vacuna, en tanto, es una necesidad que no puede demandar más tiempo. Sin embargo, los antecedentes dan cuenta de las dificultades que se debieron afrontar para encontrar vacunas que resulten efectivas.

Por estos días se asegura que los proyectos más avanzados para encontrar una vacuna que termine con esta pandemia, los están desarrollando empresas de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Australia, España y China.

Algunas pruebas satisfactorias, de acuerdo con los propios laboratorios, son las de la estadounidense Pfizer, la británica de la Universidad de Oxford y la de Dietmar Hopp, el controvertido propietario de Hoffenheim en Alemania.