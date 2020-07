Todesca alertó sobre el golpe a la economía Nacionales 12 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, advirtió que la pandemia dio un "golpe sobre la economía que ha sido muy duro" y consideró que los indicadores vinculados con la pobreza y el desempleo "van a observar datos muy fuertes de una crisis inédita".

"La situación es compleja. El golpe sobre la economía ha sido muy duro", analizó la funcionaria.

Al ser consultada respecto de los datos de pobreza y desempleo, sostuvo: "Todos esos indicadores van a observar datos muy fuertes de una crisis inédita".

"Está sucediendo en la Argentina y sucedió en el resto del mundo; va a suceder y lo decimos con toda claridad. Por eso hemos puesto en juego varios puntos del PIB para contrarrestar".

Según su criterio, "la economía argentina tiene grandes posibilidades de recuperación".

En declaraciones radiales, subrayó que hay "una plataforma sobre la cual pararse para reconstruir y puntualizó: "Creo que va a ser posible, pero no minimizamos el impacto".

Respecto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), remarcó que no tiene una fecha de vencimiento y evaluó que "no debería tenerla".

"El IFE tres será igual que el uno y el dos. Lo percibirán de igual modo", señaló Todesca al referirse a la nueva etapa de esa asistencia financiera estatal de 10.000 pesos para mitigar los efectos de la crisis por el coronavirus.

"Tenemos que tener la responsabilidad de ver qué le pasa a las familias argentinas. Si las familias no pueden trabajar y no pueden completar el ingreso, el Estado tiene que estar para ayudar", aseguró.

De ese modo, aclaró: "Si nosotros retiramos muy rápidamente las herramientas de sostén, en lugar de colaborar con la salida de la pandemia, podríamos estar generando lo contrario".

"El IFE dio muy buenos resultados, por eso hay un reclamo de no salir del IFE rápidamente. Uno de los peores errores que podríamos cometer es sacar el pie del acelerador demasiado rápido", apuntó la funcionaria nacional.

Sin embargo, resaltó: "Obviamente, nuestras posibilidades de financiación tienen un límite. Tenemos que lograr que cada peso que el Estado gaste lo haga de la mejor manera posible".

Para la vicejefa de Gabinete, tras la pandemia "habrá que hacer un esfuerzo bastante más grande para cumplir" con los objetivos, ya que "el golpe sobre la economía y el entramado productivo y social de ingresos de las familias ha modificado el panorama negativamente".

"El gasto público, en una situación como la que estamos experimentando, es fundamental", analizó Todesca y destacó que se debe "sostener el ingreso de las familias y la viabilidad de las empresas".