Padoan hizo referencia al cumplimiento de Vicentin

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Máximo Padoan, el director ejecutivo de Vicentin, sostuvo hoy que en la empresa "nunca se dejaron de pagar los sueldos", mientras subrayó que no entiende "cuáles son las razones de intentar intervenir o expropiar" la compañía.

"Seguimos trabajando como lo veníamos haciendo antes de la intención de intervención. Se siguen pagando los sueldos normalmente, como se hizo siempre", indicó.

"No entendemos cuáles son las razones de intentar intervenir o expropiar. Hablaron de seguridad alimentaria y ya se terminaron de convencer todos que no tiene nada que ver. Se habló de mantener los puestos de trabajo y nosotros no dejamos de pagar nunca un sueldo", subrayó.

El ejecutivo resaltó: "Probablemente, pecamos de exceso de inversión en un país en el que las reglas económicas cambian todo el tiempo".

"Fuimos siempre una empresa que apostó a invertir" y aseguró que "el dinero está invertido en fierros en la Argentina e indudablemente la situación económica es muy cambiante".

En tanto, apuntó: "Con el Banco Nación trabajamos hace 60 años y las líneas de prefinanciación vienen desde hace más de veinte años".

"Porcentualmente, en la época que más crecieron las líneas fue en el Gobierno de Cristina Kirchner", destacó.

Agregó que "el juez del concurso (Fabián Lorenzini) desplazó a los interventores, nos puso a nosotros en la administración y les dio un rol de veedores y controladores, pero la verdad es que todavía no han aparecido a trabajar en la empresa ni han pedido nada".

"No entiendo cuál es la intención de fondo y cómo piensan seguir", remarcó en declaraciones radiales, mientras cuestionó: "Quisieron entrar por la fuerza, tomando todo el control y el poder".

Según su criterio, "la gente no sabe qué va a pasar con la propiedad privada; la situación hoy es de un concurso preventivo en la que se están verificando créditos", manifestó y reiteró que la firma se encuentra "trabajando".