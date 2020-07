Federer dijo que "el retiro está cada vez más cerca" Deportes 11 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO FEDERER. Para muchos el mejor de la historia.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El tenista suizo Roger Federer aseguró que el momento de su retiro de la actividad profesional "está cada vez más cerca", a la vez que señaló que va a "extrañar muchísimo" el circuito y que desea volver a sentir "la sensación de jugar en un estadio lleno".

"Al principio sólo me preocupaba la salud, pero ahora realmente echo mucho de menos la sensación de jugar en un estadio lleno. Sé que el momento de retirarme está cada vez más cercano y creo que voy a extrañar muchísimo el circuito", indicó Federer.

En ese sentido, el tenista suizo añadió: "Debo ser paciente y seguir trabajando. Hubiera sido fácil para mí retirarme en esta coyuntura, pero quiero seguir dándome oportunidad de disfrutar del tenis. La rehabilitación va bien, me voy a tomar mi tiempo para regresar en plena forma". .

El pasado 10 de junio Federer anunció que daba por finalizada una temporada en la que sólo jugó un torneo, el Open de Australia, debido a que se operó por segunda vez de una lesión en su rodilla derecha, pero tiene previsto regresar a la competición en 2021.

El tenista suizo tiene programado en su calendario de 2021 los torneos de Wimbledon, la cita olímpica de Tokio y la Laver Cup de Boston, suspendida esta temporada como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

En diálogo con el diario alemán Zeit, comentó: "El tenis es un deporte muy especial, resulta muy duro estar horas y horas en la pista, con muchos nervios, y ni siquiera poder preguntar algo a tu familia o entrenador. Por eso hablamos tanto solos. Habrá gente que piensa que estamos locos, pero a veces es necesario hablar contigo mismo para soltar la tensión y encontrar la concentración necesaria".

Al hablar de su relación con el español Rafael Nadal, dijo: "Cuando lo conocí me sorprendió porque era extremadamente tímido fuera de la pista, pero lo veías competir y era increíble la agresividad con la que jugaba. Hubo mucha rivalidad entre nosotros y a veces no fue sencillo".

El deportista oriundo de Suiza reveló: "Me hice tenista gracias a Boris Becker, me encantaba su estilo, aunque luego mi preferido fue siempre Stefan Edberg".



QUEJA DE "NOLE"

El tenista Novak Djokovic señaló que se siente víctima de una "caza de brujas" al considerar que recibió excesivas y "maliciosas" críticas por la organización del Adria Tour, durante el cual al menos nueve personas se contagiaron de coronavirus, incluso el propio deportista y su esposa.

"Es obvio que hay algo más que la crítica, como si hubiera una agenda, una caza de brujas, que alguien tenga que caer, alguna personalidad, nombre conocido, que sea culpable de todo", expresó.

En una entrevista con el diario deportivo serbio Sportski zurnal lamentó además que muchas de las críticas fueron "maliciosas" contra él por la organización del certamen durante el cual "Nole", el búlgaro Grigor Dimitrov, el serbio Viktor Troicki y el croata Borna Coric, dieron positivo por coronavirus.