"Estoy feliz y emocionado" Deportes 11 de julio de 2020 Redacción Por SAN LORENZO

Todavía no hay confirmación oficial sobre la vuelta del fútbol, pero San Lorenzo se movió rápido en el mercado de pases y logró cerrar a su primer refuerzo: Franco Di Santo, quien llega de Atlético Mineiro y nunca jugó profesionalmente en el fútbol argentino pero tiene mucha experiencia. Ayer fue presentado en el "Ciclón".

En una charla vía Zoom con Marcelo Tinelli, el mendocino expresó: “Estoy contento porque estoy llegando a un equipo grande de Argentina, voy a jugar por primera vez oficialmente el campeonato acá y es un placer. Estoy entusiasmado y con muchas ganas porque me siento bien”.

Luego sumó: “Tengo muchas ganas de que las cosas me salgan bien y que la gente de San Lorenzo me conozca más. El otro día tuve el placer de hablar con Coloccini, que me decía que venga. También compartí en la Selección con Peruzzi y Nico Blandi, que me habló maravillas del club”..

Di Santo, de 31 años, se refirió a Mariano Soso, entrenador del equipo. “Me dijeron que ataca. Cuando escuché eso dije ‘vamos’, ja. Uno como delantero quiere hacer goles y hacer feliz a la gente, y si hay que defender, defendemos. Estoy emocionado y con ganas de que le vaya bien a San Lorenzo y a mí para lograr cosas importantes en el club”.

Por último, el delantero cerró con un mensaje a los hinchas: “Se van a encontrar con un jugador que siempre va a ir para adelante, que va a defender al club. Soy una persona conocida pero no conocida; espero que sepan cómo juego y podamos gritar millones de goles. Quiero que seamos felices. Quiero que sepan que siempre voy a dar lo mejor”.

El mendocino, quien no tuvo suerte en Godoy Cruz en inferiores, debutó en Primera en el Audax Italiano de Chile, antes de iniciar su carrera en Europa: pasó por Chelsea, Blackburn Rovers, Wigan, Werder Bremen, Schalke 04 y Rayo Vallecano, antes de regresar a América para jugar en Atlético Mineiro.