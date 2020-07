Las argentinas que triunfan en el mundo gracias a las series de Netflix Información General 11 de julio de 2020 Redacción Por Valentina Zenere, Dolores Fonzi, Lali Espósito, Cristina Banegas y María Ucedo son algunas de las actrices elegidas para protagonizar las ficciones internacionales de la plataforma.

“¿Qué serie estás viendo?”, se transformó en una pregunta habitual en los tiempos que corren. Algunas personas se conforman con ver uno o dos capítulos por día. Otras, en cambio, prefieren hacer verdaderas maratones y pasar varias horas pegadas a la pantalla. Pero lo bueno es que, como en la actualidad no existen las fronteras para las ficciones, las ofertas nunca se acaban. Y así como en la Argentina se consumen productos de todas partes del mundo, hoy en día los artistas locales han logrado abrirse camino en los países más diversos gracias a los personajes que encarnan en producciones internacionales.

De hecho, varias actrices argentinas están triunfando en el exterior gracias a las series de Netflix que las tienen entre sus protagonistas. Muchas de ellas, contando historias creadas en nuestro país. Y otras, poniéndole el cuerpo a aventuras foráneas. Pero, todas, disfrutando de la posibilidad de ampliar su espectro laboral, publicó Teleshow.

Una de las elegidas fue Valentina Zenere, quién recientemente se sumó a la última temporada de Las chicas del cable. La historia retoma siete meses después, en una España convulsa, revuelta. Lidia (Blanca Suárez) sufre la venganza de Carmen (Concha Velasco) en un Centro de reeducación, mientras Francisco (Yon González) y sus amigas la buscan desesperadamente. La actriz argentina interpretará a Camila, una cantante de ópera que se contacta con los protagonistas para salvar a su novio que es perseguido por el régimen.

Luisana Lopilato, en tanto, interpreta a Manuela Pelari, aliás Pipa, en La corazonada. Su papel es el de una joven policía que está dando su primeros pasos como investigadora y que, junto con Francisco Juanez (Joaquín Furriel), un controversial inspector de la división de homicidios, tendrá que resolver el violento asesinato de una chica de 19 años cuya principal sospechosa es la mejor amiga de la víctima. En paralelo, su personaje tendrá la difícil tarea de investigar en secreto el crimen de un joven en el que su compañero parece ser el culpable.

En Puerta 7, Dolores Fonzi interpreta a Diana, una mujer decidida a cambiar el status quo del universo machista de un club de fútbol, donde el deporte, las barras bravas y el barrio se mezclan. Y donde la corrupción, la violencia y el narcotráfico coexisten con los habitantes antes, durante y después del juego. Rodada en distintas locaciones en Buenos Aires, la producción recrea el mundo ficticio de “Ferroviarios Fútbol Club”.

Por su parte, en Casi Feliz, Natalie Pérez interpreta a Pilar, la ex-esposa de Sebastián (Sebastián Wainraich), un comediante y conductor de radio que navega los obstáculos de su vida adulta. La historia gira en torno a una relación complicada con el amor del protagonista masculino, quien lleno de inseguridades no logra encontrar la felicidad y sigue afectado por su ex.

En Apache, Vanesa González interpreta a la tía y madre adoptiva de Carlos Tévez, Adriana Martínez. La serie cuenta el ascenso del jugador de fútbol desde su problemática infancia en “Fuerte Apache”, un barrio rodeado de pandillas y violencia derivada del tráfico de droga, hasta su debut en el Club Boca Juniors.

Los dos papas es una película inspirada en hechos reales que se sitúa en 2012, cuando el cardenal Bergoglio (Jonathan Pryce), frustrado por el rumbo que había tomado la institución y en desacuerdo con algunas decisiones, le pide permiso para retirarse al papa Benedicto XVI (Anthony Hopkins). Este, en cambio, decide convocar a quien sería su sucesor para revelarle un secreto que sacude los cimientos de la Iglesia católica. Y, detrás de los muros del Vaticano, se desata un diálogo entre la tradición y el progreso, la culpa y el perdón, y dos hombres muy diferentes enfrentan el pasado para enfocarse en un objetivo común y construir el futuro de miles de millones de fieles en todo el mundo. Y las dos argentinas elegidas para formar parte de este film son Cristina Banegas y María Ucedo.

El rol de Banegas es el de una mujer que acompaña a Bergoglio en sus tareas como sacerdote. En tanto, Ucedo interpreta a una amiga de toda la vida del por entonces Cardenal que con el tiempo se convertiría en el mayor representante de la Iglesia.

Finalmente, después de un parate por la pandemia del coronavirus, Lali Espósito retomó las grabaciones en España de Sky Rojo, la serie original de Netflix creada por Álex Pina (La casa de papel, White lines, Vis a vis) y Esther Martínez Lobato (El Embarcadero, Vis a Vis). Se trata de la historia de tres prostitutas que huyen de donde vivían tras dejar a su proxeneta gravemente herido y con medio cuerpo paralizado.