¿Cómo muestran a la Argentina? Información General 11 de julio de 2020 Redacción Por El mate, Buenos Aires con mar y playa, los gauchos, narcotraficantes y cuna de nazis. Así es reflejado nuestro país desde la industria de espectáculo más poderosa del mundo.

Por María Eugenia Capelo





“¿Argentina? ¡Maradona!”. Durante muchos años cuando cualquier compatriota viajaba al exterior era inevitable que escuchara esa afirmación. Argentina supo ser Maradona y ahora Messi. También fue el Papa o la reina Máxima de Holanda. Pero en las series y en las películas de Hollywood estos personajes pasan a un segundo plano. Y Argentina es representada lamentablemente como el lugar que recibió a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. También lo confunden con Brasil o con cualquier país centroamericano. Afirman que es un país lleno de narcotraficantes, mafiosos y terroristas.

Desde La Mujer Maravilla hasta Friends pasando por las más recientes Grace and Frankie o The Strain, Argentina es mencionada y mostrada de una manera muy peculiar. En una gran recopilación que realizó el sitio altapeli.com podemos ver diferentes ejemplos sobre cómo ven a nuestro país desde Hollywood.

Una de las grandes heroínas de la televisión estadounidense fue sin dudas La Mujer Maravilla. La bella Lynda Carter se encuentra con el embajador de su país en una Buenos Aires con ¡playa y mar de fondo! Y estas equivocaciones geográficas son muy habituales en Hollywood. Recordemos X-Men:First Class cuando el personaje del joven Magneto (Michael Fassbender) llega a Villa Gesell para capturar al nazi que mató a sus padres y en vez de encontrar a esta locación con una playa bonaerense, vemos una montañas nevadas. ¿Será difícil encontrar un buen especialista en locaciones en la meca de la industria de entretenimiento?

La serie Dexter (2006-2013) tiene un episodio dedicado a nuestro país en la séptima temporada. El protagonista (Michael C.Hall) y su novia (Yvonne Strahovski) deciden venir a Buenos Aires. Se suceden una tras otras escenas en la avenida 9 de julio (es vistosa una toma en la que enfocan una mesa de un bar con dos mates) previo reflexión sobre “Todos quieren una Argentina”, remitiendo a la idea de empezar desde cero en un lugar lejano.

La adorada Phoebe de Friends (Lisa Kudrow) nos dedicó una bella canción en la que aseguraba que en Argentina podías comprar un órgano (un bazo) por unos pocos pesos. Por suerte el Superagente 86 logró hacer justicia y habló sobre el tango, las ricas carnes asadas y los gauchos cuando él, Maxwell Smart y su compañera la 99 arriban sin darse cuenta a Buenos Aires. “Jefe, estamos en la tierra del tango y el churrasco”, informa nuestro agente a través del zapatófono.

Otra gran comedia que recuerda nuestras pampas de manera equívoca y poco precisa es How I Met your Mother. En la segunda temporada, Robin (Cobie Smulders) llega de vacaciones a Argentina. Apenas arribada, esta joven se hace unas trencitas en toda su cabeza al estilo caribeño, se hospeda en una especie de cabaña abierta estilo hawaiana y conoce a un joven interpretado por Enrique Iglesias,que vendría a ser un argentino. Su acento español lejos del nuestro, hace que toda la ambientación y el actor elegido provoque más bochorno que complicidad.

En la serie protagonizada por Corey Stoll, The Strain, trabajaba la argentina Mia Maestro. En un capítulo, ambos dialogan sobre los desaparecidos por parte de criaturas extrañas que forman parte del tema de la trama. Pero inexplicablemente las líneas dan un giro argumental que comparan esas desapariciones con las ocurridas durante la última dictadura militar de nuestro país. En el film All the kids are all right (“Los chicos están bien”, en nuestro país) actúan Annette Bening, Julianne Moore y Mark Ruffalo. En una cena, Ruffalo hace mención sobre lo hermosa que es la ciudad de Buenos Aires y que las mejores carnes se comen en nuestro país: “Si en Argentina pedís un plato de carne crudo te traen a vaca diciendo mu”, reflexiona Mark con mucho humor.

En la comedia Seinfeld le dedican un episodio al “nazi de la sopa” que afirma que huyó a refugiarse a Argentina y siguiendo esa línea en el film Mientras dormías con unos jovencisimos Sandra Bullock y Bill Pulman también reflexionan sobre nazis en nuestro país. En una cena pre navideña uno de los comensales afirma: “Argentina tiene buenas carnes. Carnes y Nazis.” Hasta Leo Di Caprio piensa en huir a la ciudad porteña en un fragmento de Inception.

Los ejemplos sobran y lamentablemente parecen no hacer justicia con la imagen que deseamos como argentinos darle al mundo. La pregunta que queda abierta es qué idea tenemos de otros países, y si Hollywood construye ese imaginario con la misma rigurosidad que lo hace con Argentina.