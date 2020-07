Argarañaz propone implementarlo en Rafaela Locales 11 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

A través de un Proyecto de Ley, el diputado rafaelino Juan Argañaraz presentó el Programa de Seguridad Ciudadana “OJOS EN ALERTA”. Es un Programa de participación ciudadana para disipar y prevenir el delito desde un teléfono celular de cada vecino, cumpliendo la misma función que un botón antipánico. El legislador de Somos Vida y Familia luego de conocer la experiencia de la localidad de San Miguel en Pcia. de Buenos Aires propuso alternativas para la seguridad de la provincia y algunas de las estrategias utilizadas por el Intendente de San Miguel, Jaime Méndez y el Secretario de Salud y Bienestar Familiar, Pablo de la Torre.

El diputado explicó que “Ojos en Alerta” busca fomentar la seguridad a través de la línea de celular, utilizando solo WhatsApp, los ciudadanos pueden informar de cualquier situación sospechosa que presencien. De esta manera estarán alertando al centro de seguridad correspondiente y tendrán a disposición la ayuda que necesiten”. Los puntos claves del proyecto:

• Los ciudadanos pueden informar de cualquier situación sospechosa que presencien de esta manera estarán alertando al centro de seguridad correspondiente y tendrán a disposición la ayuda que necesiten.

• La clave del programa radica en quienes lo conforman, comerciantes, taxistas, choferes, encargados de edifico y vecinos, ya que con la policía sola no es suficiente.

• En materia de seguridad es importante pensar y diseñar nuevas propuestas, implementar nuevas ideas y entendemos que no hacen falta nuevas tecnologías.

• Será fundamental que la Provincia firme convenios con las Municipalidades y Comunas para que la implementación sea efectiva en cada una de las localidades y en relación con los centros de monitoreo locales.

Ante los graves hechos delictivos en la provincia, dentro y fuera de las ciudades el Diputado rafaelino Argañaraz también presentó proyectos para dotar de recursos a las fuerzas rurales “Los Pumas” y manifestó, “estamos ante tiempos complejos en todos los sentidos, pero no debemos desatender la realidad de la inseguridad y con este tipo de iniciativas buscamos dar soluciones antes que las críticas”.