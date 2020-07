Racca: “la situación sanitaria de Rafaela es envidiable” Locales 11 de julio de 2020 Redacción Por Con más de 70 días sin reportar casos de Covid-19 y con la mayoría de las actividades funcionando, el gran desafío, sostiene el subsecretario de salud local, Martín Racca, “es seguir por este carril”.

FOTO ARCHIVO MARTIN RACCA. El subsecretario de salud del municipio.

Con un gran movimiento producto de la habilitación de muchas actividades, con la posibilidad de seguir sosteniendo reuniones familiares o afectivas, con el funcionamiento de bares y restaurantes, hoy es necesario apelar más que nunca a la responsabilidad social para poder seguir avanzando en el regreso de aquellos rubros que aún permanecen imposibilitados de funcionar.

El subsecretario de salud local, Dr. Martín Racca, señaló que “la situación sanitaria de Rafaela es envidiable, es un gran mérito de la sociedad rafaelina y si uno observa la historia de cómo sucedieron los casos al principio de la pandemia, como se pudo controlar esa situación y vemos en la actualidad lo que sucede a nivel mundial, latinoamericano y a nivel país, donde la mayoría de los casos están en el AMBA o dentro de la provincia en algunas localidades puntuales, reitero lo que dije al comienzo, no tengamos dudas que el no tener ningún caso positivo después de más de 70 días, claramente coloca a Rafaela en una situación envidiable”.

“Lo que queremos transmitir es que es necesario continuar en este carril, es importantísimo para todos no tener ningún caso. Es una enfermedad nueva que se transmite fácilmente y que en muchos casos produce pocos síntomas y eso hace que tengamos vida social normal y el potencial de transmisibilidad de esta enfermedad es alto; por eso es que insistimos en que hay que extremar los cuidados, fundamentalmente en las reuniones familiares o afectivas”, dijo el funcionario.

Además el Dr. Racca hizo foco, en que es lógico que luego de 70 días sin casos exista por parte de la población un relajamiento y la sensación de que la pandemia ya pasó, pero repitió que “estamos a un caso de retroceder fases”.

El subsecretario explicó que la idea es instalar no con miedo o amenazando, sino con información, que el problema no pasó, que está a la vuelta de la esquina. “Si mantenemos el distanciamiento social, si usamos el barbijo correctamente, si nos lavamos las manos permanentemente, si no nos tocamos la cara cuando tocamos alguna superficie y sobre todo si cumplimos con la normativa vigente, vamos a tener menos problemas que si no lo hacemos”, manifestó.



SE HACEN HISOPADOS

DIARIAMENTE

El subsecretario de salud aclaró que “siempre se están haciendo hisopados, algunos días más que otros, pero tenemos una estadística que va cambiando diariamente respecto al números de personas hisopadas. Tenemos un diagrama que usamos técnicamente los médicos, de lo que calificaríamos como caso sospechoso, y ese es el caso que se hisopa”.

Y añadió: “no se hisopa a cualquier persona y por es importante tener bien aceitado la dinámica de cómo proceder”, puntualizó Racca.