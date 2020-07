“Esto es un complejo entramado donde todos nos necesitamos” Locales 11 de julio de 2020 Redacción Por En medio de un fin de semana largo en donde todas las autoridades pusieron énfasis en aclarar que no es turístico, el Coordinador de Epidemiología de la Región de Salud, pidió responsabilidad en las conductas individuales y solidaridad para seguir “como estamos”.

FOTO ARCHIVO ROBERTO VITALONI. Coordinador de Epidemiología de la Región 2 de Salud.

La pandemia no ha finalizado y cada etapa que se atraviesa es fundamental respecto al compromiso ciudadano y al sostener las conductas preventivas.

El Coordinador de Epidemiología de la Región de Salud, Dr. Roberto Vitaloni, valoró el trabajo de quienes controlan. “En primer lugar me parece justo hacer un reconocimiento a todo el trabajo que están haciendo Miguel Gómez y Maximiliano Postovit, que es un trabajo que es silencioso, agotador, de estar con la gente, de explicarles el momento por el que se está atravesando con esta pandemia y estar cuidando los ingresos; pero no todo termina siendo suficiente porque la gente muchas veces no colabora”.

Y reafirmó: “sigue primando el pensamiento mágico tipo García Márquez, pensando que esto a mí no me va a pasar, si total yo lo hago, también lo hace el otro y porque no hacerlo”.

El responsable de epidemiología, explicó que “en la instancia epidemiológica en que estamos, es más que nunca la necesidad de estar cuidando esto que se logró y que los rafaelinos estamos viviendo casi sin limitaciones. Quedan las escuelas, quedan los jardines de infantes, quedan muchas cosas por resolver y la pandemia está y está muy vigente”.

“Hay que mirar hacia atrás y ver todo lo que se ha hecho y la cantidad de días, más de 70, que llevamos sin tener que temer por la vida de alguien por estar infectado por este virus Covid-19”, dijo el Dr. Vitaloni.

Además resaltó que “la gente mantiene reuniones y se va a Susana a reunirse con gente de Rosario o de Córdoba; o pasa a San Francisco a reunirse con gente de Córdoba o gente de Buenos Aires que se acerca a alguna localidad y pasa por alguna estación de servicio y se reúne...eso es lo mismo que si estuviensen viniendo acá. Es preferible que vengan y acaten las normativas y los protocolos que están establecidos y estaríamos todos más seguros”.

Por otra parte Vitaloni dijo que el trabajo se sigue haciendo y aunque no se vea es mucho y agradeció a la gente que está cuidándonos y señaló que “si alguno tiene dudas o si alguna persona ingresó viniendo de algún lugar fuera de nuestras fronteras santafesinas, que se autodenuncie, que nadie lo va a retar, sino que vamos a colaborar con las explicaciones. También le agradecemos a los vecinos que denuncian cuando saben que tal o cual persona ha viajado, porque nos permiten acercarnos y monitorearlos”.

“Nadie quiere el mal de nadie, esto es un complejo entramado donde todos nos necesitamos. El pedido es a la solidaridad, a la colaboración y no podemos esperar que siempre haya alguien que nos cuide, en algún momento algo no se puede llevar debidamente a cabo. Si no me controlaron, si no me hicieron el control de la fiebre tengo que solicitarlo yo.

“En definitiva todos los días estamos esperando resultados de los análisis, todos los días estamos esperando como se define el partido, es un día a día sobre todo para quienes estamos en salud. Por eso es importante la responsabilidad individual, porque por uno que no cumpla podemos estar lamentándonos después”, finalizó el coordinador.