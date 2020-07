El Sur sumó otros 6 casos Locales 11 de julio de 2020 Redacción Por Los nuevos contagios reportados este viernes corresponden a Rosario (2), Villa Constitución (2), uno en Santa Isabel y el restante de San Lorenzo. Mientras tanto, Rafaela suma 80 días sin nuevos infectados.

Luego de que en las últimas dos jornadas se registraran 15 casos en cada una de ellas, este viernes el nivel de contagios de coronavirus en la provincia de Santa Fe se redujo casi a la mitad, ya que de acuerdo al informe diario del Ministerio de Salud se han reportado solamente 6 nuevos contagios en el territorio en las últimas 24 horas. El foco de infección continúa siendo el sur santafesino, ya que ayer se reportaron 2 nuevos infectados en Rosario (sumó 23 casos en los últimos 10 días), también un par más en Villa Constitución y uno en la localidad de Santa Isabel (el primero) y en la ciudad de San Lorenzo. De esta manera el número total de casos positivos en la provincia asciende a 485 desde que comenzó la pandemia en nuestro país.

De los dos casos que se notificaron en Rosario, ambos pertenecen a clúster activos, son contagios de otros contactos positivos. Uno de esos casos es un trabajador de la salud que tuvo contacto con el caso confirmado de la enfermera que trabaja en Ipam. Sobre el Plan Detectar realizado en el barrio Las Flores, Jorge Prieto, secretario de salud, afirmó anoche "se visitaron 328 viviendas, esto es 1.192 personas. Se hicieron 45 hisopados a personas oligosintomáticas que se encuentran en estudio".

En el caso de Villa Constitución, el municipio confirmó que corresponden a contactos estrechos de un caso confirmado, a partir del caso índice del fin de semana (el hombre de 70 años del barrio Troilo, que también contagió a su mujer que está internada en un sanatorio de Rosario), y que ya estaban aislados preventivamente desde el primer momento.

Por su parte, los estudios hechos por el "Plan Detectar" que realizaron el miércoles arrojaron resultados negativos, incluidos los realizados a las fuerzas de seguridad pertenecientes a la comisaría 13 del citado barrio, que ya se encontraban en aislamiento, luego de que dos agentes hubiesen dado positivo a comienzos de la semana.

El caso de San Lorenzo corresponde a la esposa de un sindicalista de la Uocra, que había dado positivo y que obligó al aislamiento e hisopado de todos los integrantes de su familia, quienes dieron negativo salvo su pareja.

Por su parte el caso de Santa Isabel se encuentra en estudios, informaron anoche las autoridades sanitarias.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia, un total de 395 pacientes confirmados fueron dados de alta, un dato muy positivo teniendo en cuenta que es alrededor del 81% del número de infectados, mientras que una persona continúa en cuidados intensivos, pero sin respiración asistida. Es decir que en la provincia quedan 90 personas activas de Covid-19. En tanto, 26 pacientes se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Hasta el momento en la provincia fueron descartados 14.452, al tiempo que 333 casos continúan en estudio. Por último, al día de la fecha se contabilizan 7 fallecimientos en la bota santafesina (2 en Rosario, 2 en Venado Tuerto en los restantes en Rafaela, Villa Constitución y Ceres).



EN RAFAELA

Mientras tanto, nuestra ciudad ya registra 80 días sin casos de coronavirus, recordando que el último hisopado positivo se registró el pasado 21 de abril y que en el Departamento Castellanos hay 22 casos confirmados (21 corresponden a pacientes rafaelinos y el restante a una persona de la localidad de Maria Juana). No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que existen 6 en estudio en Rafaela, 3 en la localidad de Lehmann, 1 en Susana y 2 en Sunchales). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.



EL 43% VIOLO LA

CUARENTENA POR SEXO

La pandemia de coronavirus trajo inconvenientes en todos los aspectos, también en lo que tiene que ver con el sexo. Y de acuerdo a una encuesta realizada por la fundación AHF Argentina con 647 personas de distintos lugares del país, la mayoría de los que rompieron la cuarentena para tener relaciones lo hicieron con su pareja estable. Sin embargo, un 26 por ciento lo hizo con un vínculo ocasional y hasta desconocido. El resultado de las encuestas reveló que el 43% de los que no pasaron el aislamiento con su pareja rompió la cuarentena para tener relaciones sexuales. Y detalló que la mayoría de quienes no cumplieron con la orden oficial que comenzó a regir a partir del 19 de marzo fueron mujeres de entre 20 a 39 años. Además, el estudio confirmó que la conquista y el placer casual siguen existiendo. De los que tuvieron sexo durante la cuarentena, el 58% lo hizo con una pareja estable. Pero también hubo un 20% que se encontró con una pareja ocasional y hasta un 6% que se arriesgó para intimar con un desconocido. A propósito de esto, el psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin aclaró sobre la importancia de usar preservativo. Y también de incluir una pantalla para el cunnilingus (sexo oral hacia la mujer) rompiendo un profiláctico y armando un rectángulo de látex. "Empezaron los adolescentes. Lo primero que empecé a recibir fueron comentarios de los padres de chicos que estaban noviando y les rompían la cabeza para que los dejaran salir y encontrarse con sus novios o novias. Así fue que muchos de estos padres establecieron que la novia o el novio viviera un tiempo en su casa. Se estableció una especie de miniconvivencia”, contó el especialista en diálogo con Clarín. También dijo que el sexo anal no está recomendado en tiempos de pandemia de Covid-19 porque “se ha demostrado la presencia de virus” en esa parte del cuerpo. También se sabe que el virus se transmite a través de los besos ya que “la saliva contagia”.