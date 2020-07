La actividad comercial fue normal a pesar del feriado Locales 11 de julio de 2020 Redacción Por EN RAFAELA

FOTO J. BARRERA

Tras permanecer durante 60 días con sus persianas bajas por la cuarentena obligatoria dispuesta por los distintos niveles de gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, los comerciantes rafaelinos abrieron ayer sus locales sin importar que se trate de un feriado puente con fines turísticos establecido a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional a finales del año pasado.

La cuestión es que en estos días no hay nada de turismo. Por eso las cámaras de distintos sectores de la producción y el comercio hicieron fila en la última semana para solicitar al Gobierno nacional que deje sin efecto el feriado del viernes, aunque no tuvieron éxito.

Este viernes por la mañana el sector privado trabajó con absoluta normalidad en tanto no hubo actividad bancaria ni tampoco en el ámbito de la Municipalidad y las delegaciones locales de organismos provinciales y nacionales, como ANSES, PAMI o API entre otras.

"¿Cómo no vamos a abrir si estamos tratando de subirnos a la lona? El viernes es uno de los días más fuertes para la actividad de los comercios, como tiendas, zapaterías y regalerías, después de los sábados. Y la mayoría de los locales es atendido ahora por sus propios dueños que están tratando de salvar lo que queda, en algunos casos negociando con los propietarios del inmueble una rebaja del alquiler para evitar el cierre. Cada vez que podamos trabajar, hay que aprovechar", afirmó uno de los comerciantes consultados por este Diario.

Al frío de la mañana del viernes le siguió una tarde de temperatura otoñal, lo que favoreció la llegada de clientes a la zona del centro. Y por momentos entre peatones y vehículos, pareció la previa a la celebración del Día del Padre. "Lo que pasa que la gente está cansada. Ahora ya estamos en vacaciones de invierno pero no se puede viajar, entonces sale a pasear por el centro y de paso compra algo. Lo que vemos es que vienen los papás a comprar ropa porque los chicos crecen y les queda chica la ropa que tienen en la casa", expresó una comerciante detrás de la caja de su negocio.

A comienzos de esta semana, en el Instagram del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, la titular de Paseo del Centro -espacio asociativo integrado por unas 50 empresas comerciales- había expresado que "lo peor todavía está por venir, porque si bien ahora estamos retomando las actividades, la crisis económica está y recién empieza. tuvimos los comercios cerrados 60 días, se generaron deudas, se cortaron ingresos, se retrasaron todos los pagos y muchos se están descapitalizando".

El viernes los comerciantes rafaelinos no le hicieron caso al feriado, abrieron sus puertas y tuvieron como premio ventas para dar pelea.