Cayó el precio promedio de importaciones textiles Nacionales 11 de julio de 2020 Redacción Por Según un informe sectorial, el precio promedio de las importaciones de vestimenta es el más bajo desde 2008.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Los precios promedio de las importaciones de prendas de vestir registraron entre enero y mayo de 2020 los valores más bajos de los últimos doce años, al ubicarse en los u$s 18,6, y podrían continuar a la baja por el impacto de la pandemia en la actividad, de acuerdo con un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. Los precios promedio por kilo del mes de mayo, por su parte, cayeron 12% interanual, ubicándose en torno a los u$s 84.

"Probablemente los precios continúen a la baja, dado que se habla de un gran saldo exportable de indumentaria en Asia, debido al impacto de la crisis que ha generado la pandemia, como se mencionara en el informe anterior", estimó la cámara sectorial.

Según la entidad, las importaciones de prendas de vestir registradas en mayo último, principalmente originarias de China, cayeron un 22% en dólares y 11% en kilos con relación al mismo mes de 2019, pero se recuperaron "un poco" respecto del mes anterior, cuando se registró el impacto pleno de la cuarentena en el flujo de compras externas.

Durante mayo, las importaciones alcanzaron los u$s 18,3 millones y los 994 mil kilogramos.

Con la baja de mayo se generó una caída de las importaciones en los primeros cinco meses del año de un 26% en valor y un 18,5% en volumen, según la entidad empresaria. En materia de países de origen, China continuó en el primer lugar, manteniendo una participación en el total, representando el 70% de los kilos importados de prendas en enero-mayo.-.

Muy por debajo se ubicaron Bangladesh (6,5% de los kilos), Vietnam (5,2%) y Camboya (3,3%).

De acuerdo con el informe, entre los principales productos importados durante enero-mayo de 2020 se ubicaron los abrigos tanto femeninos como masculinos de fibras sintéticas y lo sweaters (tanto sintéticos como de algodón).

Hacia el interior de estas categorías -en términos de categoría de producto- los abrigos se posicionaron primeros con u$s 36,8 millones y 1,8 millón de kilos, en su gran mayoría originarios de China (79% del total).