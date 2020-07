Cafiero pide desarmar "el discurso del odio" Nacionales 11 de julio de 2020 Redacción Por El jefe de Gabinete afirmó que "si se empieza a instalar un discurso de odio, hay que rápidamente ir desarmándolo".

FOTO ARCHIVO NA CAFIERO. Admite que hay reclamos planteados en los banderazos que son "atendibles".

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Tras las movilizaciones y "banderazos" que se produjeron el pasado jueves, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, remarcó ayer que "hay planteos atendibles" pero que "si se empieza a instalar un discurso de odio, hay que rápidamente ir desarmándolo" porque de lo contrario "se agrede al que piensa distinto".

Cafiero cuestionó así algunas de las actitudes y discursos que se registraron durante las movilizaciones, al tiempo que pidió a la oposición que "no utilice" cuestiones como las causas judiciales "para tratar de generar un clima de odio, de zozobra".

"Entendemos los reclamos, hay planteos atendibles, pero no hay que dejar de lado la situación desde el punto de vista epidemiológico. En estas circunstancias, hay que tratar de encontrar otro método para manifestar las preocupaciones, angustias y reclamos sin ponerse en riesgo a uno ni a terceros", sostuvo el funcionario nacional sobre la protesta.

En declaraciones radiales, el ministro coordinador lamentó las agresiones que sufrieron trabajadores de prensa en el Obelisco, mientras cubrían la protesta en el tradicional punto porteño.

"Si se empieza a instalar un discurso de odio, hay que rápidamente ir desarmándolo, porque termina pasando lo que sucedió ayer, que se agrede al que piensa distinto", alertó el referente del Frente de Todos.

Y agregó: "Es algo repudiable. No contribuye para nada a la democracia, las instituciones, al diálogo democrático y mucho menos a la reconstrucción que tenemos que hacer una vez que pase el coronavirus".

El jefe de Gabinete remarcó que el Gobierno "no sólo habla de diálogo político, sino que también lo instrumenta", ante lo cual destacó que hubo 65 presentaciones de ministros en comisiones del Congreso y las reuniones que mantuvo el presidente Alberto Fernández con jefes de bloques legislativos, gobernadores e intendentes de distintos signos políticos.

Por otra parte, el funcionario se refirió al otorgamiento de la prisión domiciliaria para el empresario Lázaro Báez, que también fue parte de las críticas contra el Gobierno en medio de las manifestaciones del último jueves, en medio de cuestionamientos de la oposición.

En este sentido, Cafiero aseguró: "Somos respetuosos de la Justicia, venimos reclamando que todas estas causas que fueron abiertas encuentren sentencia, queremos saber la verdad".

En declaraciones radiales, el ministro coordinador remarcó que el Gobierno se propuso "intensificar la independencia de ese poder" y agregó: "Queremos una Justicia que no se bandee según los climas políticos. Este es un Gobierno que no le va a decir lo que tiene que hacer".

En ese marco, Cafiero se dirigió hacia la alianza opositora Juntos por el Cambio: "Sería bueno que desde otras fuerzas políticas no utilicen estas cuestiones para tratar de generar un clima de odio, de zozobra, muy antidemocrático".

De esta manera, el jefe de Gabinete se expresó sobre la posibilidad de que en los próximos días el dueño de Austral Construcciones salga del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, luego de que el Tribunal Oral Federal 4 le otorgara el pasado miércoles la prisión domiciliaria en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como "la Ruta del dinero K".