Acuerdan medidas para reactivar la construcción Nacionales 11 de julio de 2020 Redacción Por Kulfas y Béliz se reunieron con empresarios de la construcción para formar una mesa de trabajo para reactivar el sector.

FOTO ARCHIVO CRISIS. La construcción es uno de los sectores en los que más empleo se destruyó.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, se reunieron virtualmente ayer con representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) para conformar una mesa de trabajo que apunte a la reactivación del sector tras la pandemia del coronavirus.

Los empresarios acercaron a los funcionarios un documento consensuado entre la CAC, con la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) y la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA), en el que propusieron un programa destinado a dinamizar el sector, según se informó esta noche a la prensa.

La CAC propuso un plan de reactivación a través de las viviendas privadas, para el futuro inmediato y para el mediano plazo, conformado por tres ejes, y que contemplara la contingencia producida en la actividad por la pandemia de Covid- 19.

Las propuestas incluyeron desde medidas contracíclicas para sostener la actividad del sector, hasta una iniciativa para desarrollar una ley de vivienda con el objetivo de impulsar la construcción de nuevas unidades. Además, los empresarios plantearon la necesidad de recuperar el crédito para el sector, tanto para la etapa de la construcción como para la adquisición de viviendas mediante préstamos hipotecarios.

Los funcionarios escucharon la iniciativa, agradecieron y acordaron volver a reunirse a la brevedad con el objetivo de que los empresarios aporten más detalles sobre la propuesta.

Las posibilidades que explora la CAC junto al Gobierno se sumaría al Plan Federal de Obras Públicas 2021/2023 que diseña el presidente, Alberto Fernández, como uno de los pilares para ayudar a recuperar la actividad económica. Se trata de un programa de inversión para terminar proyectos ya iniciados o bien ejecutar aquellos que fueron elaborados pero no llegaron a la etapa de la inversión. En su mayoría, se trata de obras pequeñas o medianas coordinadas con los municipios de todo el país.



"MODELO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO"

El Gobierno ratificó ayer que buscará "avanzar en un modelo de desarrollo productivo" una vez que se supere la pandemia de coronavirus, ante lo cual la CGT subrayó que debe haber "una salida que sea muy dinámica, que incorpore trabajo muy rápidamente".

"No abandonamos la idea que los argentinos votaron, este cambio de prioridades, avanzar en un modelo de desarrollo productivo", sostuvo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En declaraciones radiales, el ministro coordinador se mostró confiado en que la Argentina va a "salir adelante, con el modelo que el Gobierno se había comprometido a instaurar".

En ese sentido, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer señaló que al presidente Alberto Fernández lo escuchó "con cierto grado de optimismo" durante el discurso que brindó desde la Quinta de Olivos con motivo del Día de la Independencia. "Como que tenemos que pasar a una etapa distinta, que tendrá que ver con mayores responsabilidades individuales sobre las prevenciones que tenemos que tener por la pandemia", consideró el referente sindical.

A la vez, el líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) destacó que, una vez superado el pico de la pandemia de coronavirus, hay que buscar "a partir de ahí una salida que sea muy dinámica, que incorpore trabajo muy rápidamente". Sobre ese punto, el ex diputado nacional señaló que uno de los principales sectores en la reactivación será la construcción y después "irá acompasado con los nichos de la economía, como el agro, lo energético".

"Todo esto lo conversamos con empresarios y funcionarios, pero hay un momento que es el punto de partida y creo que está próximo a llegar en los próximo días", concluyó Daer.