China sin eventos deportivos este año
Deportes
10 de julio de 2020

El Gran Premio de China de Fórmula 1, que pudo reprogramarse para una de las competencias que aún no están asignadas en el renovado calendario de la especialidad, ya podría darse por descartado ante el anuncio oficial de las autoridades de dicho país en no celebrar eventos deportivos.

A través de un comunicado que difundió este jueves la Administración General de Deportes de China, confirmó que no celebrará ningún evento deportivo internacional en 2020, aparte de los eventos de prueba para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. La medida se debe en el marco de la prevención por la pandemia de Covid-19 que se originó en Wuhan a fines del año pasado y que durante las últimas semanas tuvo un nuevo pico de contagios.