Empieza la actividad para el GP de Estiria Deportes 10 de julio de 2020 Redacción Por FORMULA 1

FOTO FORMULA1.COM ESPAÑOL./ Carlos Sainz Jr., de buen trabajo en la carrera inicial con el Mc Laren.

BUENOS AIRES, 10 (NA) - El Gran Premio de Estiria, que se celebrará este fin de semana, será el primero bajo esta denominación y hoy se llevarán a cabo los primeros entrenamientos libres de cara a la competencia que se correrá en la mañana del domingo. Con solo una semana de diferencia, la competencia se realizará en el circuito Red Bull Ring que se encuentra ubicado precisamente en la ciudad austriaca de Estiria.

Por primera vez en su historia, la Fórmula 1 permanecerá en el mismo circuito que su último Gran Premio para repetir la cita en lo que será el Gran Premio de Estiria, para diferenciarlo del ya realizado Gran Premio de Austria. Durante la mañana de esta jueves los pilotos y sus equipos estuvieron reconociendo la pista, todos con mascarillas y cumpliendo los extensos protocolos que la FIA y la Fórmula 1 diseñaron para evitar la propagación del coronavirus.

En tanto, hoy a partir de las 06.00 (hora de Argentina) se efectuarán los primeros entrenamientos libres mientras que el sábado a partir de las 10:00 se llevará a cabo el tercer entrenamiento libre y la clasificación mientras que el domingo a las 10:10 será el turno de la competencia.

El piloto Valtteri Bottas a bordo de un Mercedes fue el gran ganador el fin de semana pasado cuando se realizó el Gran Premio de Austria en el regreso de la Fórmula 1 tras la pandemia por coronavirus. Por su parte, Lewis Hamilton (Mercedes), el vigente y séxtuple campeón de la competencia automovilística, buscará revertir su performance ya que el fin de semana pasado primero perdió la pole, luego fue sancionado antes de la largada (lo que lo retrasó del segundo al quinto lugar) y después fue penalizado por toques con Alex Albon y el mexicano Sergio Pérez, en el tramo final de la carrera.



RED BULL NO QUIERE A VETTEL

La escudería Red Bull Racing aclaró ayer que "no hay lugar" para el piloto alemán Sebastian Vettel, tetracampeón mundial de Fórmula 1, que transita su última temporada en Ferrari. "Tenemos a Albon y estamos satisfechos con él. Alex es medio tailandés y los tailandeses son dueños del 51 por ciento de las acciones del equipo", explicó el director deportivo Helmut Marko en declaraciones a la revista especializada Auto, Motor und Sport.

Vettel, de 33 años, coronó cuatro títulos de la F1 con Red Bull (2010, 2011, 2012 y 2013) antes de unirse a la tradicional escudería italiana en 2015. Red Bull es el segundo equipo que le cierra la puerta para la temporada próxima luego de que Mercedes, de su mismo país de origen, descarta cambios en las butacas que ocupan el británico Lewis Hamilton (vigente campeón) y el finlandés Valtteri Bottas.

El primer piloto Red Bull es el neerlandés Max Verstappen, de 22 años, que tiene contrato firmado hasta 2023. "Si yo fuera Vettel me tomaría un año libre y vería el asunto desde afuera. Tal vez algo se abrirá dentro de un año, aunque quizás le guste tanto la vida con su familia que quiera abandonar para siempre", especuló Marko.