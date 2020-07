"La idea sería jugar a fin de año el torneo local" Deportes 10 de julio de 2020 Redacción Por Gustavo Casazza, entrenador de primera división de básquet femenino de Ben Hur, se refirió al retorno a las prácticas y las expectativas de competencia

Otra de las disciplinas que se está volviendo a desarrollar luego de tres meses de parate por la pandemia del coronavirus es el básquetbol, con buenas sensaciones -sobre todo por lo que se extrañaba ingresar a la cancha- más allá de las limitaciones que implica solamente trabajar en la faz individual, al ser un deporte de contacto y por ende debiendo adaptarse a los protocolos que dispusieron los gobiernos provinciales y locales.

En el caso del básquet femenino, pudimos conversar con el técnico de primera división de Ben Hur, Gustavo Casazza quien manifestó que «la verdad que estábamos un poco impacientes por volver, ahora que se puede lo estamos aprovechando. Hace una semana que retomamos con trabajos tácticos debido al protocolo que tenemos que cumplir».

Sobre los horarios, expresó que «son prácticamente los mismos, mas en primera división por motivos laborales, y la profe Andrea (Rébola) que trabaja con las jugadoras mas chicas arranca mas temprano, tipo 17.30, tres veces por semana».

En cuanto a las modalidades de entrenamiento por la normativa específica, mencionó que «obviamente, esto es todo nuevo, tenemos que trabajar distinto al no poder hacer ningún tipo de partidos ni trabajos de jugadas, u otros trabajos que hacemos en un equipo contra otro».

En cuanto a la posibilidad de desarrollar en mayor medida la técnica individual, explicó Casazza que «uno por ahí trata que en primera división los trabajos de técnica individual no sean tantos debido a que se entiende que los tienen incorporados de las categorías menores. Sí sé que más abajo se puede trabajar mucho mas y se está haciendo porque es lo único que se puede hacer».

Lo cierto es que la capacidad de innovar tiene que estar a pleno porque «hay que tratar de inventar todos los días algo distinto para no terminar los últimos 20 minutos jugando un partido, porque no se puede», acotó sonriendo.

Más allá de todo queda un costado optimista de que se pueda jugar en la parte final del año. «La idea es que en octubre o noviembre quizás se pueda jugar el torneo de la Asociación Rafaelina. La idea es esa, trabajar para llegar a jugar esa competencia», finalizó el entrenador benhurense.