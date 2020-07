Diego: "No hacía falta que nos robaran como nos robaron" Deportes 10 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA) -- Diego Maradona aseguró ayer que "no hacía falta" que a la Selección argentina le "robaran" al considerar que eso fue lo que ocurrió en la final ante el elenco de Alemania, en el Mundial que se llevó a cabo en Italia en 1990.

El técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata publicó un video en su cuenta de la red social Instagram en la cual además le pidió "disculpas" a sus compañeros debido a que "el maltrato que sufrieron" durante la competencia mundial fue por su "culpa".

"Este es el video que a uno le gustaría no subir nunca. Los alemanes llegaron enteros. Y nosotros jugamos en llantas. No hacía falta que nos robaran como nos robaron. A mis compañeros, les pido disculpas. Porque el maltrato que sufrieron durante todo el Mundial fue por mi culpa", expresó Maradona.

En ese sentido, el técnico del conjunto platense añadió: "Y todo lo que me tocó vivir a mí, después, fue por ganar partidos que no debía ganar. Pero si eso sirvió para hacerlos felices, volvería a hacerlo".

En el video que publicó Maradona se observa un resumen de lo que fue la derrota ante la Selección de Alemania en la final de la mencionada cita mundialista.