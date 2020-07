Ya venden en Paraná auto eléctrico argentino que hace 100 km con $60 Automotores 10 de julio de 2020 Redacción Por La empresa Sero Electric ya vende en la ciudad de Paraná, los primeros vehículos eléctricos de fabricación nacional. El representante, dijo que "es un concepto para la circulación en ámbitos urbanos".

La empresa Sero Electric concretó, en septiembre del año pasado, el lanzamiento comercial e industrial de los primeros vehículos eléctricos en serie de fabricación nacional, homologados para el patentamiento y la circulación en ámbitos urbanos.

Ahora, los vehículos eléctricos de Sero Electric, desembarcaron en la capital entrerriana y ya se pueden adquirir en esa ciudad.

Mariano Chiapino, representante de Sero Electric en Paraná, dialogó con ElOnce TV y brindó detalles de los vehículos que apuntan a la movilidad urbana y cuidar el medioambiente, creados por Pablo Naya, que desarrolló su proyecto en la planta de 2.000 metros cuadrados, ubicada en el Parque Industrial Pitam de Morón.

La homologación L6 tiene restricción de circulación por lo que no puede subir a rutas ni autopistas porque la velocidad está limitada a una máxima de 50 kilómetros.

"Es un vehículo que en Europa, es denominado City Car, ya que no es comparable con un vehículo tradicional", dijo Chiapino y agregó que "el auto eléctrico, tiene una autonomía de 100 kilómetros por ciclo de carga y el otro pack más económico de baterías, permite hacer 50 kilómetros", remarcó el representante de Sero Electric en Paraná.

Las ventajas: ecológico, económico, se enchufa como un electrodoméstico. Tiene una autonomía de 100 kilómetros. Además, el motor eléctrico no requiere mantenimiento. Tiene baúl. Se estaciona fácil, en cualquier espacio pequeño. En cuanto al valor, se estima que el vehículo cuesta $820.000 + IVA.



SIN PALANCA

DE CAMBIOS

"El auto no tiene palanca de cambios -agregó-, sino una selectora en la que se coloca la reversa o marcha hacia adelante. Es decir, tiene acelerador y freno. Y cuando uno desacelera, el sistema permite que la batería vaya regenerando su carga", sostuvo el vendedor en diálogo con Elonce.

Sobre el consumo, Chiapino, contó que "la batería completamente agotada en marcha, implica un gasto de energía para cargarla nuevamente, que alcanza los 60 pesos", dijo el representante y agregó que "el rendimiento depende del peso que uno lleve en el vehículo".



LANZAMIENTO

"Se trata de un vehículo que representa la nueva movilidad por tratarse de un microcar 100% eléctrico y amigable con el planeta", definió el director de Sero Electric, Pablo Naya, en diálogo con Télam tras la presentación que se realizó en la planta de 2.000 metros cuadrados en el Parque Industrial Pitam de Morón.

Las versiones sedán y camioneta alta que forman parte de esta primera etapa de lanzamiento tienen la homologación L6, mientras que la empresa avanza en el desarrollo de dos utilitarios con capacidad de carga de hasta 500 kilos destinados a la industria y otras actividades de trabajo, adelantó el directivo.

