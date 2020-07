Consejos para incentivar la lectura a temprana edad Información General 10 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En el marco de la Campaña “Cuentos que alimentan”, la Fundación Arte Vivo ha convocado a diversas personalidades de Argentina para que lean un cuento y lo graben en video. Algunos de esos videos se están emitiendo de lunes a domingo a las 21:00 por Nat Geo Kids y a las 21:45 por Disney Junior.

Por este motivo, la psicopedagoga Bárbara Schmidt cuenta cómo este tiempo de estar en casa puede ser una oportunidad para incentivar la lectura en niños y niñas. A su vez, Mariela Reiman, Directora de Chicos.net, complementa lo dicho con su punto de vista sobre el uso de la tecnología para la lectura de libros infantiles.

Los niños y niñas podrán irse a dormir escuchando cuentos narrados por diferentes artistas que la Fundación Arte Vivo convocó a través de la campaña “Cuentos que alimentan”, que impulsa junto a Banco de Alimentos y Cáritas Argentina, y algunos de ellos están siendo emitidos de lunes a domingo a las 21:00 por Nat Geo Kids y a las 21:45 por Disney Junior hasta el 19 de julio. Los mismos cuentan con relatos narrados por reconocidas figuras del espectáculo como: Soledad Silveyra, Sandra Mihanovich, Marcos Carnevale, Boy Olmi, entre otros. Los actores Santiago Stieben (O11CE, Disney XD) y Alejandro Botto (Disney Bia, Disney Channel) también forman parte de esta campaña.

Además de emitirse en Disney Junior y Nat Geo Kids, los videos de “Cuentos que alimentan” se pueden visualizar en las respectivas cuentas de Instagram, Facebook y YouTube. En el sitio de la Fundación Arte Vivo, por otra parte, se puede acceder a más información sobre la campaña.

A raíz de esta iniciativa, la Lic. en psicopedagogía Bárbara Schmidt, especializada en educación emocional y Fundadora de creSER (@creser.kukitos), intenta concientizar sobre la importancia de la lectura en los más pequeños e incentivarlos a leer en cuarentena:



Beneficios de la lectura temprana

La exposición temprana a la lectura incide directamente en el éxito de aprendizajes formales futuros. Hoy se sabe que la lectura provoca cambios y transformaciones en nuestro cerebro. Sin embargo, para enriquecer la lectura, es fundamental la interacción que surge entre el lector y el niño o niña. Por ello, jugar con los dibujos de los cuentos, intentar predecir el significado de algunas palabras que pueden resultar más complejas y relacionarlas con las imágenes, son algunas alternativas interesantes para compartir con los pequeños y estimular su interés por la lectoescritura.

Es importante destacar que, desde el comienzo, la lectura tiene que estar asociada a situaciones placenteras y no a la exigencia.



Cómo incentivar la lectura en este contexto de cuarentena

Espacio físico: Lo más importante es generar un espacio en el cual los pequeños puedan escuchar lo que se les está leyendo, libre de ruido para que no se distraigan.

Fácil acceso: los libros deben estar cerca de los niños y niñas, para que puedan manipularlos, explorarlos y sentirlos.

Ser modelos: Adultos lectores despertarán en los más pequeños el interés por la lectura. Transmitir el disfrute por la lectura hace que los niños y niñas quieran experimentar aquello que reflejamos como valioso y placentero.

La fantasía debe ser la protagonista: La lectura es un tiempo en donde la fantasía cobra protagonismo, los tonos de voz y las imitaciones fomentan la creatividad y el asombro en los más chicos, puede transportarlos a tierras lejanas, y a que convivan en su mente personajes reales y fantásticos. También, a través de la lectura y esta representación en dibujos e imágenes, pueden internalizar situaciones y vivencias, ayudándolos a gestionar sus emociones.

“Los libros en esta instancia de encierro son hospitalarios, amigables. Nos dan la posibilidad de volar a lugares lejanos, desconocidos sin siquiera desplazarnos físicamente”, concluye la Lic. Bárbara Schmidt.

Asimismo, Mariela Reiman, Directora de Chicos.net, opina sobre la lectura de libros infantiles a través de dispositivos tecnológicos:



El uso de la tecnología en la lectura

La tecnología bien utilizada es maravillosa. Es importante entender a la infancia en el contexto actual de hiperconexión, donde su interacción está mediada por pantallas y redes sociales. Como ciudadanos de la sociedad digital, debemos desarrollar habilidades para una interacción cuidadosa, balanceada y protegida.

Hay libros digitales que ofrecen la posibilidad de interacción generando un atractivo interesante en los menores. Por supuesto, ofrecer variedad lectora y permitir que los niños y niñas puedan explorar tanto libros digitales como de papel (incluyendo distintos formatos, como revistas, libros álbum, historietas, entre otros) hace de su experiencia con la lectura, una mucho más enriquecedora.

Asimismo, en el actual contexto en que pasamos más horas frente a las pantallas, es importante convertir ese tiempo en oportunidades para despertar la curiosidad en niños y niñas, siempre velando por que se trate de contenidos seguros y apropiados para la edad del destinatario. En este sentido, el uso de plataformas digitales, así como de aplicaciones con audiolibros, posibilitan la cercanía a la lectura en la infancia.

Frente al contexto especial que se está viviendo, esta propuesta es otra iniciativa más a la que The Walt Disney Company Latin America se suma para acompañar e inspirar a su audiencia a aprovechar este tiempo, y desarrollar distintas habilidades en familia y mientras se divierten. De esta forma, bajo la consigna de que cada noche leemos un cuento para alimentar nuestros sueños, “Cuentos que alimentan” llega a la pantalla chica para contribuir a que los más pequeños puedan estimular su imaginación escuchando cuentos relatados de la mano de grandes artistas, fomentando también sus ganas de seguir acercándose a la lectura.