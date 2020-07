Una “obra mayor” por su importancia y envergadura Información General 10 de julio de 2020 Redacción Por El emprendimiento del Club de Leones constituye un valioso apoyo para aquellas personas que viven solas, o para quienes cuentan con familiares, pero que debido a sus ocupaciones, no los pueden acompañar o contener, hallándose entonces expuestos a riesgos físicos y emocionales, que inciden lamentablemente en el deterioro de sus funciones físicas y mentales.

En conmemoración con el centenario del Leonismo en el mundo y después de estos 60 años de actividades ininterrumpidas en Rafaela, la meta de nuestro “Club de Leones” es completar la construcción de una “Obra Mayor” de gran envergadura: el “Centro de Día para Adultos Mayores”, la cual en estos momentos concentra los máximos esfuerzos, pero para llevarla a cabo con mayor celeridad, es menester el apoyo de la comunidad toda. Se cuenta con un amplio terreno donado por la Municipalidad local (en la intersección de las calles Faraudello y Falucho), donde se dio comienzo a la edificación, con la construcción de los cimientos.

El objetivo del “Centro de Día” es proporcionar un entorno preventivo, donde se logre potenciar la autonomía del adulto mayor, mediante instancias de trabajo profesional, desde disciplinas sociales, sanitarias y psicológicas. Asimismo aclaramos que no se trata de proceder a su internamiento o reclusión en una residencia, porque se pretende optimizar la Calidad de Vida de las personas de la tercera edad, a través de acciones que promueven su salud integral y al mismo tiempo se fomenta, en el mayor grado posible, su independencia.

Entre los beneficios para los Adultos Mayores, podemos mencionar los siguientes: disminuyen la depresión y el aislamiento; promueven en ellos la puesta en práctica de un proyecto de vida; mejoran su condición física, encontrándose al cuidado de profesionales; nunca pierden contacto y cercanía con su familia; previenen y tratan la pérdida de memoria.

En cuanto a los beneficios para las familias, podrían dedicarle más tiempo a sus actividades pendientes, y además, se les proporcionará la información necesaria para continuar con los cuidados adecuados de su familiar, lo cual les brinda una cuota de seguridad, tranquilidad y descanso. Para lograr estos objetivos, se contaría con la asesoría profesional necesaria. Además. Los familiares contarían con un plus: reducir gastos médicos y prevenir accidentes caseros.

Por lo tanto, es menester, considerando la envergadura e importancia del proyecto, concretar la instalación del “Centro de Día”, lo antes posible, para que las personas de edad avanzada tengan un espacio de contención, pero donde también puedan acceder al ocio y la distracción, orientadas al desempeño eficaz de tareas variadas para su desenvolvimiento en la vida cotidiana, y por supuesto, a las actividades de rehabilitación y reeducación, consistentes en una amplia gama de terapias clínicas y de capacitación no clínica, para dotarlos de las habilidades y herramientas imprescindibles, que les permitan llevar adelante un estilo de vida activo e independiente. Es por ello que el “Club de Leones” hace un llamado a la solidaridad del pueblo rafaelino, siempre dispuesto a colaborar para atender las necesidades de sus conciudadanos, y muy especialmente en este caso, porque el proyecto está destinado a un sector etario requerido de contención, afecto y ayuda humanitaria. Para efectuar donaciones deben efectuarse transferencias a la cuenta de Banco Nación, éste es el Nº de 4235682895 y el CBU: 0110423740042356828958.

“Ayudemos a ayudar”: ésa es la consigna leonística.