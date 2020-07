La Provincia recuerda las medidas de distanciamiento social con artistas callejeros Información General 10 de julio de 2020 Redacción Por El programa del Ministerio de Cultura "Cultura con Compromiso Ciudadano" se desarrollará durante el fin de semana largo, para dar "un paso más en este proceso de concientización de toda la sociedad", señaló el ministro Michlig.

FOTO SCS/ RUBEN MICHLIG// Ministro de gestión pública hizo declaraciones elogiando al programa.

El gobierno provincial presentó el programa del Ministerio de Cultura "Cultura con Compromiso Ciudadano", que consiste en que artistas callejeros y callejeras acompañen las salidas recreativas los fines de semana en las localidades santafesinas, promocionando las medidas de distanciamiento social para prevenir el Covid-19.

Con esta iniciativa "estamos dando un paso más en este proceso de concientización de toda la sociedad, porque vimos un relajamiento en la conducta social, que fue ejemplar en los más de 100 días", manifestó el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, en la presentación en la ciudad de Santa Fe.

Además, afirmó que “los últimos casos que se han dado son importados de provincias vecinas, por ello hemos hecho una profundización en los controles en los distintos pasos entre provincias, y los controles en bares y restoranes; además esos casos se replicaban a través de las reuniones sociales por lo que tuvimos una reducción en la cantidad de días". Y agregó: "Por esto hemos realizado un trabajo conjunto con los municipios de la provincia, y en este caso particular con Santa Fe, hemos decidido profundizar los controles en la actividad gastronómica y al aire libre; y en el desarrollo de este trabajo de concientización con mimos y payasos, duplicando los esfuerzos".

Respecto a las distintas intervenciones que tendrán lugar el fin de semana, la directora provincial de Programas Socioculturales, Mariana Escobar, precisó que "en este marco, el Ministerio de Cultura ha llevado una propuesta de arte callejero, para reforzar las medidas de distanciamiento social y cuidado. Desde hace unas semanas, los fines de semana, en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Villa Gobernador Gálvez y en Gálvez, se están llevando a cabo estas intervenciones que tienen como objetivo seguir defendiendo esta fase que estamos transitando en la provincia de Santa Fe".

"Este fin de semana largo vamos a seguir trabajando en los espacios públicos para garantizar el uso de tapabocas, la distancia de 2 metros, no compartir el mate o botellas; porque sabemos que de esta nadie se salva solo ni sola", concluyó Escobar.

En tanto, la secretaria de Control y Convivencia Ciudadana del Municipio santafesino, Virginia Coudannes, señaló que "no es un momento para relajarnos, seguir con todos los cuidados y cuidar a nuestros afectos. Vamos a tener diferentes dispositivos, cómo las calles recreativas, que apelan al distanciamiento social y los puntos de información sanitarios, una puesta muy interesante. Venimos aconsejando los cuidados necesarios que tienen que ver con la responsabilidad individual, pero que impactan en lo colectivo, la conciencia social es fundamental".



CRONOGRAMA

La propuesta “Cultura con Compromiso Ciudadano”, que además alienta el trabajo de artistas de la provincia, se desarrollará durante el fin de semana en las localidades de la provincia.

En Santa Fe, el jueves 9 de julio, de 15 a 17, en bulevar Gálvez y Pedro Vittori; el viernes 10 de julio, de 15 a 17, en los barrios Las Flores y Coronel Dorrego; el sábado 11 de julio, 13 a 15 en La Baulera (exEstación Mitre) y de 15 a 17 en el Parque Federal; y el domingo 12 de julio, de 15 a 17, en la Feria del Sol y la Luna, plaza Pueyrredón; y de 16 a 18 en la Costanera.

En Rosario, el jueves 9 de julio, de 13 a 15, en el Mercado del Patio, Cafferata al 700; y de 15 a 17, en la plaza "Mariano Moreno", Córdoba al 3800.

El viernes 10 de julio, de 13 a 15, en la plaza "Ciro Echesortu", Sucre al 1300; y de 15 a 17, en Estación Antártida Argentina, Morrison esquina Sarratea.

El sábado 11 de julio, de 13 a 15, en la explanada del Museo de la Ciudad, Oroño al 2300, Parque Independencia; y de 15 a 17, en el Rosedal, Fuente de los Españoles, Oroño 2100, Parque Independencia.

Por último, el domingo 12 de julio, de 13 a 15, en la plaza Saavedra, Saavedra al 1800; y de 15 a 17, en la plaza "Héroes de Malvinas", Hipólito Yrigoyen al 1200.