Presentaron primer fideicomiso financiero de oferta pública Región 10 de julio de 2020 Redacción Por El acto virtual de lanzamiento contó con la participación del Dr. Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe, la Lic. Mariela Balbo, subsecretaria de Emprendedores del Ministerio de Producción de La Nación, Adrián Cosentino, presidente de la Comisión Nacional de Valores y la participación especial de Oren Gershtein, CEO de IdealityRoads y especialista israelí en temas de inversión en startups científicas y capital emprendedor.

Desde el área prensa de Sancor Seguros se hizo saber que tras recibir la autorización por parte de la CNV, se presentó el Fideicomiso Financiero CITES I, primer vehículo de venture capital en Argentina vinculado con una política de apoyo y promoción de emprendimientos de base científica, generación de empleo y valor agregado, coordinado de manera conjunta por CITES (Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social) y Banco de Valores, el cual cuenta con recursos del Grupo Sancor Seguros como inversor ancla, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros inversores privados.

Se trata del primer fideicomiso financiero autorizado por la entidad con este tipo de estructura, por un valor nominal de hasta 24 millones de dólares y su objeto es el de llevar a cabo inversiones en earlystagestartups de base científico-tecnológica en el país, sectores dinámicos de alta rentabilidad, habilitando una nueva opción para inversores calificados en activos alternativos.

“Tenemos las mejores expectativas con este lanzamiento ya que se trata del único venturebuilder en Latam que se especializa en encontrar oportunidad de inversión basadas en patentes dentro del sistema científico. Invierte, co-crea, incuba y acelera proyectos basados en ciencia disruptiva que abordan el mercado global. Por la calidad del producto y siendo el principal fiduciario de la Argentina, no podíamos dejar de participar”, expresó Juan Ignacio Napoli, presidente de Banco de Valores al inicio del lanzamiento oficial del Fideicomiso Financiero CITES I.

Poniendo el foco en la importancia de este acontecimiento, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Dr. Omar Perotti, sostuvo “Es un día realmente importante para todo el país. Respaldamos decididamente iniciativas de estas características ya que permiten generar riqueza para nuestro país con proyección internacional. La ciencia y la tecnología, son uno de los activos más valiosos que podemos exhibir en el mundo”.

Con la creación de este fideicomiso, se buscará aplicar los fondos obtenidos de la colocación de los valores fiduciarios a la selección de proyectos de startups innovadoras para que el fideicomiso tome participación accionaria de conformidad con lo previsto en el Plan de Selección, Desarrollo y Aceleración y en el Contrato de Fideicomiso y autorizar la oferta pública por un monto de valor nominal de US$ 24.000.000.

Los suscriptores asumirán los roles de fiduciantes y beneficiarios del fideicomiso, mientras que el Banco de Valores participa cómo Fiduciario y Organizador de la Emisión y de la Colocación de los Títulos mediante Oferta Pública.

Alejandro Simón, CEO de Grupo Sancor Seguros y presidente de CITES, manifestó:“Esta iniciativa representa un hito para nuestro país, que contribuirá no solo al desarrollo económico y social de la Argentina sino también al desafío de llevar conocimiento del sistema científico argentino al mundo, a través de empresas productivas que abrevan en sectores de vanguardia como es la biotecnología y la nanotecnología, entre otros”.

CITES es una iniciativa del Grupo Sancor Seguros, el único en Latam, que funciona como un inversor de capital emprendedor en estadio temprano, construyendo empresas basadas en ciencia disruptiva que aborden necesidades de mercados globales, aportando una inversión de USD 500.000 en promedio por startup.

Desde su creación en 2013, han sido analizadas más de 1000 startups y se han mentoreado unas 50, de las cuales 11ya han sido invertidas y 4 más están en proceso de recibir sus inversiones. Su CEO, Nicolás Tognalli, fue quien estuvo a cargo de la presentación institucional del proyecto y destacó: “La creación de este primer fondo de venture capital con cotización publica significa una oportunidad de crecimiento para nuestro país ya que permitirá vincular al mundo científico con el mundo productivo y los mercados globales. Es el fruto del trabajo mancomunado entre CITES, el Grupo Sancor Seguros, el Banco de Valores y el apoyo brindado por el sector público”.

Asimismo, el evento contó con la participación especial de Oren Gershtein, CEO de IdealityRoads, especialista israelí en temas de inversión en startups científicas y capital emprendedor, y partner de CITES en esta iniciativa, “Hoy la Argentina, a través de este lanzamiento, emprendió un mejor futuro para su país al poner el foco sobre el desarrollo de la economía del conocimiento. Este es el paradigma de la economía del siglo XXI y será la manera en que la sociedad argentina podrá crear riqueza y beneficiarse”.

El cierre estuvo a cargo de María Eugenia Estenssoro, moderadora del evento: “En medio de una pandemia global como la que vive el mundo, el Fideicomiso Financiero CITES I representa a la Argentina que todos queremos, que se aproveche esta gran creatividad, talento y capacidad emprendedora que poseemos los argentinos y que permiten que el país crezca apalancado por la ciencia, la innovación y el compromiso”.

De esta manera, comienza a operar el Fideicomiso Financiero CITES I, el único venturebuilder en Latam especializado en generar oportunidades de inversión basadas en ciencia disruptiva para abordar necesidades de mercados globales.