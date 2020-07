Habilitan a abogados para hacer trámites jubilatorios Suplemento Jubilados 10 de julio de 2020 Redacción Por POR LA CUARENTENA: UN FALLO SE LO ORDENA A LA ANSES

Una sentencia judicial le ordenó a la ANSeS que les permita a los abogados utilizar la plataforma de atención virtual para hacer gestiones en nombre de personas que buscan acceder, por ejemplo, al alta de prestaciones previsionales, como jubilaciones o pensiones. La resolución del juez Juan Fantini, subrogante del juzgado de la Seguridad Social N° 8 fue en respuesta a un reclamo hecho por la Asociación de Abogados Previsionalistas y de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

Entre otros argumentos, el juez advirtió que las trabas para poder hacer trámites en medio de la cuarentena derivan cada vez más en presentaciones de recursos de amparos individuales por parte de quienes necesitan jubilarse o pensionarse y no logran acceder a ese derecho. Dos semanas atrás, de hecho, se conoció el primer caso en el que un fallo le ordenó a la ANSeS dar curso al inicio del trámite de alta previsional de una persona.

El escrito judicial favorable a la intermediación de los profesionales señala que "de una rápida lectura de la normativa dictada por la ANSeSen lo relativo a la atención virtual en el contexto de cuarentena" no surge que se haya previsto la actuación de los abogados que sean representantes de quienes quieren acceder a sus derechos, algo que, según la sentencia, resulta "inadmisible" por las disposiciones legales vigentes.



DE VIEJA DATA

El conflicto entre los profesionales y la ANSeS, en realidad, de vieja data. Según recordó Fantini en diálogo con Silvia Stang de La Nación, el reclamo ante la Justicia por este tema comenzó en el año 2000, por cuestiones administrativas que según los profesionales restringían sus tareas.

Desde entonces, los abogados consideraron que se les fueron interponiendo diferentes dificultades para trabajar en las gestiones previsionales. El juez, que aceptó el pedido de apertura de la feria judicial para tratar el tema y emitir su resolución, especificó que su decisión está técnicamente en el marco de "una ejecución de sentencia" y consideró que no es tarea sencilla la de tramitar un beneficio previsional para quien lo requiere.

"La Asociación de Abogados de Buenos Aires, junto con otras entidades, inició una acción de amparo contra la ANSeS en el año 2000, para que se cumpliera con la ley de procedimientos administrativos y con la ley que establece la representación legal optativa; en aquel momento, lo que restringía nuestra actividad eran las dificultades para obtener turnos", comentó Federico Percovich, presidente de la Comisión de Seguridad Social de esa entidad.