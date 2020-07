Tablet gratis 2020 de ANSeS: el formulario para jubilados Suplemento Jubilados 10 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Cuáles son los requisitos y cómo se accede al formulario para las tablets gratis 2020: la Enacom reparte tablets gratis a través del viejo plan "Más simple", Programa Nacional de Acceso a las TIC.

La última resolución del Ente Nacional de Comunicaciones amplió el alcance del beneficio que en principio abarcaba a adultos mayores y mujeres de zonas rurales y suburbanas a otras categorías de beneficiarios de ANSeS.

Para que la entrega de las tablets arranque aún falta que se firme el convenio entre ANSeS y el Enacom. Recién cuando esto ocurra podrá comenzarse el trámite on line para obtener la tablet.

El plan "Más simple" amplía el alcance del acceso a las tablets gratis para algunos jubilados y pensionados, entre otros.



REQUISITOS

Requisitos para acceder a las tablets gratis: para poder alcanzar una de las tablets que el Gobierno otorga de manera gratuita debés estar entre estos beneficiarios:

* Beneficiarios de pensiones no contributivas con ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil.

* Jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia con una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles.

* Adultos mayores y mujeres que residan en zonas rurales y suburbanas de su municipio.

* Remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles, lo que equivale a $33.750.



FORMULARIO TABLET

GRATIS 2020

Para acceder a la tablet gratis que otorga el Gobierno en 2020 hay que completar un formulario de alta.

Ese formulario para acceder a las tablets gratis se llena a través de la web del Programa "Más Simple" pero aún está en construcción y el remanente de tablets para entregar aún en este 2020 está a cargo de los municipios.