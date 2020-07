No pagarán por cajero hoy feriado 10 de julio

La ANSeS recuerda que definió no pagar prestaciones los feriados del 9 y 10 de julio, con el objetivo de no saturar el servicio de cajeros automáticos, de acuerdo a las medidas de higiene y distanciamiento vigentes por la pandemia.

El dinero depositado en días previos se mantendrá en la cuenta de cada uno de los beneficiarios.

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán luego por ventanilla sólo a los jubilados y pensionados con documentos terminados en el número correspondiente a cada día según lo establecido en el calendario de pago de haberes.

En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada.



PROGRAMA

ALIMENTARIO PAMI

En el marco del Programa Alimentario PAMI, la ANSeS abona desde el 8 de julio, y hasta el 23, el pago único extraordinario de $ 1.600 equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados. El concepto será incorporado al recibo de haberes a través de un convenio firmado con la ANSeS y varía según la zona geográfica y modalidad del bolsón.



CALENDARIO DE

HABERES NACIONALES

La ANSeS recuerda que el trámite de supervivencia (fe de vida) se encuentra suspendido desde el 1° de marzo. Mientras dure la suspensión del trámite, los haberes permanecerán depositados en la cuenta bancaria. Esto significa que no es necesario que los adultos mayores concurran a los bancos para llevar a cabo el trámite de supervivencia.

En tanto, la ANSeS ya comenzó con el pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de julio según el siguiente cronograma.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $ 18.952 es el siguiente: documentos terminados en 0, cobran a partir del 8 de julio; en 1, del 13; en 2, del 14; en 3, del 15; en 4, del 16; en 5, del 17; en 6, del 20; en 7, del 21; en 8, del 22; y en 9, del 23 de julio.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 18.952 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1, cobran a partir del 24 de julio; en 2 y 3, del 27; en 4 y 5, del 28; en 6 y 7, del 29; y en 8 y 9, del 30 de julio.



CRÉDITOS ANSES:

SUSPENDEN PAGOS

En el marco de la Resolución Nº 2/2020, publicada en el Boletín Oficial, la ANSeS informa que prorroga la suspensión para el pago de las cuotas de los Créditos ANSeS hasta el próximo 31 de agosto y que, durante ese período, los beneficiarios alcanzados por esta medida no podrán solicitar nuevos préstamos.

La resolución también determina que la suspensión del cobro de las cuotas exceptúa del límite de edad máxima para acceder a los créditos a los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Prestaciones No Contributivas (PNC) de Vejez, y Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM).