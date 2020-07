Por ahora no hay acuerdo en las paritarias de municipales Locales 10 de julio de 2020 Redacción Por La Festram reclama que al menos los salarios se actualicen en base al índice de precios al consumidor que midió el IPEC en este 2020.

FOTO FESTRAM NEGOCIACIONES. La paritaria volvió a reunirse el miércoles, pero no hubo avances.

Los secretarios generales de los gremios de trabajadores municipales de la Provincia de Santa Fe no descartan iniciar un plan de lucha ante la falta de avances en las negociaciones paritarias par actualizar los salarios del sector. El miércoles en la sede de El Molino Fábrica Cultural de la capital provincial se volvieron a encontrar los dirigentes sindicales, entre ellos el titular del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela (SEOM), Darío Cocco, y los representantes de los municipios y comunas, aunque no lograron ponerse de acuerdo.

Ante el estancamiento del diálogo, los gremios realizarán un Plenario en el que podrían adoptarse medidas de protesta, más allá de que se entiende la situación de la economía y su impacto en las finanzas de los municipios, que sufren por la caída de ingresos propios y de coparticipación.

Con la denominada cláusula gatillo ya desactivada, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia (Festram) reclama que al menos los salarios se actualicen por la inflación acumulada en lo que va del año según los relevamientos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). De acuerdo al organismo, el índice de precios al consumidor en Santa Fe registra las siguientes variaciones:

* En enero aumentó 2,8%.

* En febrero 1,8%.

* En marzo 2,4%.

* En abril 2,1%.

* En mayo 1,6%.

La reunión del miércoles de la Comisión Paritaria Municipal contó con la participación de representantes de los municipios de Rosario, Santa Fe, San Javier, Villa Gobernador Gálvez y la Comuna de Cañada Rosquín -esta vez no asistió Rafaela- por un lado y de integrantes del Consejo Directivo de Festram como Antonio Ratner, Jesús Monzón, Mauricio Herzog, Germán Ocampo, Horacio Chiappero y el ya mencionado Cocco.

En la misma se ratificó nuevamente la prohibición de no efectuar descuentos, ni reducciones salariales en las remuneraciones habituales y permanentes de los trabajadores y trabajadoras de los Municipios y Comunas, conforme a su situación de revista, cargo y función, en virtud de las medidas adoptadas por los estados locales, provincial y nacional mientras se encuentre vigente la declaración de pandemia. Con lo cual, en aquellas administraciones locales, que hayan producido deducciones salariales, modificación o reducción de suplementos y adicionales, deberán reintegrarlos inmediatamente.

Respecto al pago del Bono de $3000 –que si bien ya fue abonado y convenido en varios Municipios y Comunas- la Federación remitió nota al titular de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Provincia para que la circularice ante las administraciones locales que aún no dieron cumplimiento al pago contemplado en el Decreto 302/2020, que estipula que el mismo debe abonarse con los recursos establecidos en la Ley N°13.978 de fondos destinados en la lucha por la pandemia y cuya imputación refieren los incisos f), j) y k) de la Resolución N° 0043/20 del Ministerio de Gestión Pública.

En cuanto a la discusión salarial, la Federación propuso “una recomposición salarial conforme a la actualización inflacionaria establecida por el IPEC durante el 2020 hasta tanto se formalice la propuesta salarial integral de parte de representación paritaria de municipios y comunas”, mientras que no hubo respuesta por parte de la contraparte.

"Es lamentable la falta de decisión, compromiso e iniciativa de la representación patronal para elaborar una propuesta ya que además reproduce, se encuadra o se escuda en las políticas del Gobierno Provincial sin pensar en la difícil situación que atraviesan quienes a diario –y desde el inicio del ASPO- se encuentran desarrollando tareas esenciales para el conjunto de la población. Una vez más, la falta de solidaridad queda en evidencia en este contexto de pandemia", plantearon desde Festram subiendo el tono y anticipando un frente de tormenta.

En los próximos días se concretará por teleconferencia un Plenario de Secretarios Generales, donde se evaluará la estrategia del conjunto de los gremios municipales, con la posibilidad de que se impulse un plan de lucha en caso de que no haya acuerdos.