“Lo que estamos viviendo es lo que hay que cuidar” Locales 10 de julio de 2020 Redacción Por En contacto con la prensa el gobernador Omar Perotti habló de varios temas pero fue contundente al apelar a la población respecto a la responsabilidad que hay que sostener para seguir con el nivel de actividades habilitadas que hoy tiene la provincia de Santa Fe.

FOTO JORGE BARRERA CON LOS MEDIOS. Perotti se refirió sobre distintas temáticas.

Luego de participar en Rafaela del acto oficial por los 204 años de la Independencia de nuestro país, el gobernador Omar Perotti dialogó con la prensa de diversos temas y en primer lugar se refirió al encuentro que mantuvo con la oposición y al respecto indicó que “no hay espacio para mezquindades, no hay espacio para que nadie busque sacar un beneficio, cuando el beneficio lo tiene que sacar la gente que la está pasando muy mal por esta pandemia, con mucha dureza no por lo que es el virus, sino por lo que significa en su impacto en la vida de las personas, en la economía, y que nos va a dejar varios escalones abajo y allí es donde la dirigencia en su conjunto tiene que priorizar esto”. Y agregó enfáticamente; “no hay espacio para mezquindades”.



HABILITACION DEL

PUERTO DE TIMBUES

El gobernador al ser consultado respecto a la habilitación del puerto de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en la localidad de Timbúes, señaló que “sin dudas es un hecho auspicioso para la provincia y para la Argentina, es una inversión que no se detuvo y son de las cosas que no paralizamos en la provincia desde el primer momento y se permitió seguir adelante con esa construcción, con esa obra y con todos los trámites de habilitación, que deja un puerto más a disposición y para su utilización. Ojalá pronto estemos participando del primer cargamento de un barco llevando granos de nuestros productores al mundo”, remarcó Perotti.



PRIMER ACTO EN RAFAELA

COMO GOBERNADOR

“Me tocó como intendente cuando se había establecido el 9 de Julio como lugar de festejo aquí en la ciudad de Rafaela y hoy me toca estar como gobernador participando; la verdad que me gustaría y ojalá el año que viene podamos tenerlo con todo su esplendor, con el desfile de las fuerzas policiales, militares y con cada una de las instituciones siempre han participado en la ciudad de Rafaela de este tipo de eventos. Ojalá que el año que viene nos encuentre de esa manera”, expresó el gobernador Omar Perotti.



LA PROVINCIA CON MAS

NIVEL DE ACTIVIDADES

En su discurso así lo manifestó el primer mandatario provincial, quien apeló a la responsabilidad y conciencia social de todos los santafesinos para seguir manteniendo esta situación y no tener que retroceder de fase.

“Inicialmente hubo que tomar como decía Luis en el mensaje (por Castellano) decisiones, -nación, provincia y municipios-, firmes, duras, difíciles, no simpáticas, que nos permitieron como provincia tener un cerco inmediato sobre los que volvían del exterior con potencialidad de contagio. Esa tarea fue dura y difícil porque nos llevó a restringir actividades y como decía cada uno cedió libertades y recuperarlas fue fruto de ese esfuerzo valioso que hizo la población, que hicieron los intendentes, las organizaciones de los Comités Departamentales”, dijo Perotti. Y añadió: “ahora lo que estamos viviendo es lo que hay que cuidar, porque por allí retomar actividades normalmente nos lleva a creer que el virus no está más, que las posibilidades de contagio Santa Fe ya no las tiene y estamos muy equivocados si pensamos y si actuamos de esa manera”, precisó.

Además subrayó que “aquí está el mayor cuidado a tener; el actuar pensando que no está, que a mí no me va a pasar, el actuar pensando que no hay que tomar resguardos. Claramente alentamos a que nadie salga de la provincia si no lo tiene que hacer, desde los que tienen actividades esenciales y permitidas, que tomen todos los recaudos. Alguien antes iba a Buenos Aires, -como hay muchos responsables de logística-, en sus camiones, en sus vehículos desde el primer momento. Pero ahora cuando vas a Buenos Aires y a Capital, el número de contagios es muchísimo mayor que el de antes, por eso allí hay que tomar los recaudos en ese momento, porque allí se puede traer al enemigo a la provincia”, señaló el mandatario.



ROL DEL CONGRESO EN LA

RENEGOCIACION DE LA DEUDA

Perotti en su discurso y luego con la prensa, sostuvo sobre este tema que los diputados y senadores deberían dejar las diferencias de lado para dar un mensaje de unidad hacia los acreedores, ya que sería mucho más que un gesto en un momento tan crucial. “No se trata de ejercer presión sino que es un sentimiento, porque la Argentina tiene que resolver una deuda externa con posibilidad de pagarla, y siempre el mensaje hacia el exterior es bueno, si el conjunto de los argentinos respalda esto. Yo no creo que haya un solo argentino que aquí no debe estar deseando poder pagar con el producido de su trabajo, poder pagar con el trabajo de su gente y no tener que pagar con exclusión, sin trabajo y a costa de sacrificios de los cuales el pueblo hoy y mucho más en pandemia no tiene márgenes de hacer”, concluyó.