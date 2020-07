"Salir fortalecidos", dijo Castellano Locales 10 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En el marco de la celebración del 204º aniversario de la Independencia Argentina realizada este jueves en la Plaza 25 de Mayo, el intendente Luis Castellano expresó que en el contexto que nos toca vivir, producto de la pandemia por coronavirus, no debemos pensar en "libertad versus salud o libertad versus economía. Nuestra responsabilidad como dirigentes no es confrontar sino afrontar. Estamos enfrentando un enorme desafío que nos impone esta situación inusitada. Debemos sobrellevarla y superarla en todos los órdenes".

El mandatario local destacó que "desde el primer día nos ocupamos de atender varios frentes mediante una articulación permanente con el Gobierno provincial y el Gobierno nacional; primero desde lo sanitario, pero también desde lo emocional y lo económico". "Se fortaleció, a través de una inversión importante que ha hecho el Gobierno provincial el sistema de salud que no estaba preparado para una amenaza de esta dimensión. Elaboramos protocolos, controlamos su cumplimiento, generamos conciencia ciudadana para poder ir rehabilitando de poco las actividades económicas, cuando la situación lo permitiese", indicó.

"Hoy en día, en Rafaela, la mayoría de las industrias, los comercios y los servicios, han reabierto sus puertas, por supuesto, con volúmenes que no son los ideales, pero, si hacemos las cosas bien y sino retrocedemos en las fases, podemos ir abriendo las actividades que aún faltan y acelerando la recuperación. Estamos apoyando estás iniciativas con capacitaciones en negocios digitales y programas de inclusión financiera", aseveró el titular del Ejecutivo municipal.

Castellano mencionó la tarea coordinada que se viene realizando, acompañando "la reapertura paulatina de espacios de formación en expresiones, disciplinas artísticas, actividades deportivas en clubes y gimnasios. También la recreación y esparcimiento en nuestros espacios públicos que siempre estuvieron preparados para eso. Y si todo va bien, en un futuro no tan lejano, nuestras niñas, niños y jóvenes podrán retomar las clases en nuestras escuelas".

En ese sentido, añadió que "el Gobierno provincial está avanzando junto con el Gobierno nacional en los protocolos correspondientes para el gran desafío de volver a las aulas. Mientras tanto, los programas de apoyo a alumnos y alumnas han seguido en marcha de manera virtual acompañando el esfuerzo que están haciendo docentes, directivos, estudiantes y padres".

En otro tramo de su alocución, el intendente mencionó que "a nuestras libertades cotidianas, momentáneamente condicionadas por la pandemia, las recuperaremos juntos, con paciencia y prudencia. No podemos dar ni un solo paso sin mirar a quién tenemos a nuestro lado. No podemos tomar ninguna decisión para un sector en particular sin considerar el impacto general en Rafaela, en Santa Fe y en la Argentina en su conjunto. Porque en esta ciudad, en esta provincia y en este país 'nadie se salva solo'. Porque la libertad también es ayudar, acompañar, sostener y contener de manera responsable, sobre todo, a los que menos tienen". Finalmente, dijo que "nuestra obligación y nuestra confianza está en salir fortalecidos. Estoy seguro que así será porque sabemos de trabajo, superación y generosidad. Esos son los pilares de nuestra identidad como ciudad y como región".