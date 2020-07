15 Nuevos casos en el Sur Locales 10 de julio de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA PROVINCIA

La Provincia de Santa Fe sumó este jueves, por segundo día consecutivo, otra jornada con una cifra alta de infectados de coronavirus. Al igual que el miércoles, el Ministerio de Salud, en su habitual reporte diario, informó ayer otros 15 nuevos casos, con la particularidad de que todos se registraron en la parte sur de la bota santafesina. De esta manera, el número total de casos positivos en la provincia asciende a 479 desde que comenzó la pandemia en nuestro país.

En este caso, la Dirección Provincial de Epidemiología comunicó que de estos nuevos contagios, 7 pertenecen a Rosario, 2 a Granadero Baigorria, 2 a Pavón, y el resto se detectaron en Villa Constitución, Melincué, Venado Tuerto y Rufino.

De los 7 casos que se notificaron en Rosario, 6 tienen nexo epidemiológico con otros casos positivos, mientras que el restante es el caso de un nene de 5 años de barrio Las Flores, cuya familia tiene antecedentes laborales y contacto con personas de la provincia de Buenos Aires. "Son 6 adultos que tuvieron contacto estrechos con casos que veníamos investigando. El nexo es con antecedente de viaje a lugares con circulación del virus", admitió anoche Leonardo Caruana, secretario de Salud municipal. "Las 6 personas tuvieron contacto con casos confirmados, ya sea por trabajo o por reuniones afectivas. Son el caso más importante en número de contagios". recalcó Caruana. Se trata de personas que estaban en aislamiento y comenzaron a tener síntomas en las últimas 24 horas. Uno de los casos confirmados corresponde a personal de la salud que tuvo contacto estrecho con paciente con Covid-19 en el Ipam. Sobre el caso del chiquito, Caruana señaló "para mayor certeza del nexo epidemiológico estamos investigando. Se determinaron los hisopados y la internación del niño". Los 7 casos que registró ayer la ciudad igualan las cifras de casos del 30 de marzo y el 1 de abril, pero muy por debajo del récord que de 14 casos en la ciudad el 31 de marzo.

En lo que tiene que ver con los casos de Granadero Baigorria, se confirmó que se trata de una enfermera que trabaja en un efector de salud de Rosario y su marido. "Ambos están en buen estado de salud, clínicamente estables, y se recuperan en su casa, sin necesidad de internación", afirmaron desde el municipio. Junto a ellos cumplen estricta cuarentena los dos hijos del matrimonio, quienes hasta el momento no presentan síntomas de la enfermedad.

En el caso de Melincué se trata de una enfermera que presta servicio en el Hospital “Gral. San Martín”, de Firmat. Se encuentra aislada en su domicilio en buen estado de salud. Con estos dos nuevos casos la ciudad de Granadero Baigorria llega a un total de cuatro casos positivos desde el inicio de la pandemia.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia, un total de 388 pacientes confirmados fueron dados de alta, un dato muy positivo teniendo en cuenta que es alrededor del 80% del número de infectados. En tanto, 2 personas continúan en cuidados intensivos, pero sin respiración asistida. Es decir que en la provincia quedan 76 personas activas de Covid-19, 18 de ellos se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

Hasta el momento, en la provincia fueron descartados 14.185, al tiempo que 254 casos continúan en estudio. Por último, hasta el día de la fecha se contabilizan 7 muertes en el territorio (2 en Rosario, 2 en Venado Tuerto, 1 en Rafaela, 1 en Ceres y 1 en Villa Constitución).



EN RAFAELA

Mientras tanto, nuestra ciudad registra 79 días sin casos de coronavirus, recordando que el último hisopado positivo se registró el pasado 21 de abril y que en el Departamento Castellanos hay 22 casos confirmados (21 corresponden a pacientes rafaelinos y el restante a una persona de la localidad de Maria Juana). No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que existen 4 en estudio en Rafaela y 1 en Sunchales). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.



ASIGNACION ESTIMULO

El gobierno de la provincia de Santa Fe otorgará una asignación estímulo de 5.000 pesos a los trabajadores y trabajadoras dependientes del Ministerio de Salud que hayan prestado servicios en forma presencial y efectiva durante el mes de abril de 2020, en tareas relacionadas con la atención de casos vinculados a la pandemia COVID-19.

Dicha decisión, reglamentada a través del decreto N° 613 del gobernador Omar Perotti, establece que se entenderá por trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud sean estos titulares, interinos y/o reemplazantes de larga duración a quienes cumplan funciones en los establecimientos de Atención Primaria de la Salud (APS) y SAMCOs sin internación y revisten como personal del Ministerio de Salud perteneciente al Escalafón de Profesionales Universitarios de la Sanidad, Ley N° 9.282 y modificatorias; personal del Ministerio de Salud perteneciente al Escalafón General Decreto Acuerdo N° 2695/83, perteneciente al Sub-agrupamiento Hospitalario; agrupamiento profesional; mantenimiento y producción, técnico; de servicios generales y administrativo. El beneficio acordado por el presente decreto reviste el carácter de personal y no acumulativo, identificando a los trabajadores y trabajadoras por número de CUIL, resultando incompatible con la asignación otorgada por el gobierno nacional mediante Decreto N° 315-PEN-2020, y será abonado en forma proporcional a la efectiva prestación de servicios. Por último, aquellos agentes incluidos que hayan resultado objeto de contagio del virus COVID-19 percibirán íntegramente el beneficio, independientemente del tiempo en que hubieren prestado sus servicios de modo efectivo durante el mes de abril de 2020.