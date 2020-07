Fernández: "Vine a terminar con los odiadores seriales" Nacionales 10 de julio de 2020 Redacción Por "Tenemos futuro, vamos a poner a la Argentina de pie", afirmó Alberto Fernández desde Olivos.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente Alberto Fernández, desde la residencia de Olivos durante el acto central por el Día de la Independencia, pidió "pasar este momento siendo solidarios" y "empezando a reconstruir la Argentina de mañana". Asimismo, el presidente durante un tramo del acto remarcó con énfasis: "No es verdad que no tengamos futuro". "Este 9 de julio quiero que para todos sirva para generar la fuerza que todos los argentinos necesitamos para ponernos de pie", expresó el mandatario.

"Vine acá a terminar con los odiadores seriales y a abrir los brazos para que todos nos unamos. No vengo a instalar un discurso único. Celebro la diversidad, no me afecta. Pero necesito que sea llevada adelante con responsabilidad. La primera responsabilidad tiene que estar en no mentir y en respetarnos. Soy el primero que quiere eso", manifestó.

"El odio nos paraliza y nos pone en el peor lugar como seres humanos. La Argentina que se viene y el mundo que se viene tienen que ser distintos", subrayó desde la Quinta de Olivos, donde estuvo acompañado por Héctor Daer y representantes empresariales del "Grupo de los seis".

"Debemos pasar este momento siendo solidarios y ya empezando a reconstruir la Argentina de mañana. La industria, el comercio, las finanzas, el campo, todos unidos tenemos que reconstruir la Argentina que se viene", consideró.

Y agregó: "Este no era el tiempo que hubiésemos querido que nos toque. Hubiéramos querido poder empezar y hacer frente a las necesidades de la Argentina de diciembre de 2019".

"A todos nos apareció un ser minúsculo, imperceptible, que dio vuelta al mundo, que se llevó cientos de miles de vidas y enfermó a millones de personas y, sobre todo, hizo crujir los cimientos de la economía mundial", sostuvo.

"Nos toca este revuelo universal que es la pandemia. A 7 meses de haber llegado al Gobierno rescato algo que como país fuimos capaces de hacer. Todos estuvimos de acuerdo en que había que preservar la salud de la gente antes que nada", aseveró.

"Desde el gobernador de Jujuy hasta el de Tierra del Fuego, todos entendimos que no había un dilema: que había que preservar la salud y la vida de la gente", afirmó.

En ese sentido, Alberto Fernández relató que "el sistema de salud estaba muy golpeado y hoy puede resistir esta pandemia que hoy nos toca vivir": "Estamos tranquilos porque hemos hecho lo necesario en todos los rincones de la patria para que ningún argentino se quede sin la atención sanitaria que merece".

"Las pandemias dejan al descubierto las almas: la de la mayoría de los argentinos estuvieron llenas de solidaridad y de responsabilidad. Fuimos capaces de rescatar la solidaridad como un valor supremo", manifestó.

Acompañando al Presidente en la residencia de Olivos, estuvieron presentes los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) y la Bolsa de Comercio; como así también el titular de la CGT, Héctor Daer.

En tanto, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participaron del acto por teleconferencia. El acto central, que comenzó con celebraciones pasada la medianoche, se llevó a cabo en la provincia de Tucumán aunque fue encabezado por el primer mandatario desde Olivos.