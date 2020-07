Melisa Gretter seguirá su carrera en España Deportes 09 de julio de 2020 Redacción Por La rafaelina fue contratada por Estudiantes de Madrid, recientemente ascendido a la Liga Endesa.

FOTO ARCHIVO RETORNO A EUROPA./ La jugadora de la selección argentina había estado entre 2013 y 2015 en Zaragoza.

Luego de 5 años en Brasil, la carrera profesional de Melisa Gretter continuará en España. La base rafaelina fue anunciada como nueva incorporación de Estudiantes de Madrid para la Liga superior de baloncesto femenino. Recordemos que la integrante de la selección argentina ya había jugado dos temporadas en ese país, mas precisamente en el Mann Filter de Zaragoza entre 2013 y 2015.

Meli tuvo un exitoso periplo por tierras brasileras, obteniendo títulos con Americana Corinthians y Vera Cruz, en tanto que la pandemia del coronavirus no permitió culminar la temporada con el Sampaio Basquete, su última escuadra en el vecino país.

«Es una gran alegría para mí estar de vuelta en la liga española. Cuando mi agente dijo que había equipos interesados ​​en mí, me sentí muy feliz porque es una de las ligas más fuertes del mundo. Jugué durante 2 años en España y ahora regreso con más experiencia y ganas de crecer aún más», señaló en sus primeras declaraciones al sitio oficial del equipo español.

Luego agregó que «jugué durante 5 años en Brasil y me adapté muy bien en el país. La Liga Brasileña crece año tras año y tuve grandes momentos allí. Ganamos títulos y también me destaqué. Mi última temporada en Argentina fue en 2017 y espero que la Liga continúe evolucionando y creciendo porque se refleja directamente en la selección, como sucedió en 2018 cuando ganamos el título sudamericano y competimos en la Copa del Mundo. Entonces, realmente espero que Liga de mi país sea más y más fuerte».

Finalmente mencionó que «Estoy muy entusiasmada con lo que podemos hacer este año en Movistar Estudiantes. El equipo regresa a la primera división, se está fortaleciendo y estoy segura de que tendremos una gran temporada. Además, estar en una ciudad como Madrid y con toda la estructura que ofrece el club me motiva aún más. Estoy muy ansiosa para sumarme al equipo».

El representativo madrileño ascendido a la elite de la Liga Endesa ha tenido la renovación de las españolas María Espin y Carmen Grande, y la estadounidense Leslie Knight. Además, a las órdenes del entrenador Alberto Ortega, llegan junto a Gretter la belga Jana Raman y la nigeriana Atonye Nyingifa.