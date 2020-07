San Lorenzo trae un "9" y se le va el goleador Deportes 09 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA) - San Lorenzo está a un paso de cerrar su segunda incorporación en el mercado de pases al acordar ayer de palabra la llegada del delantero Franco Di Santo, de 31 años, mientras que en las próximas horas podría perder a la joya de las Divisiones Inferiores Adolfo Gaich, quien partiría al CSKA Moscú de Rusia. Si bien falta la firma en ambos casos, Di Santo ya arregló con la dirigencia azulgrana su incorporación en condición de libre, luego de su último paso por Atlético Mineiro de Brasil, con un vínculo contractual que se extenderá por tres años.

El centrodelantero llegó al club brasileño a mitad de 2019 y jugó 33 partidos, con siete goles, y tiene la particularidad de haber jugado apenas en Inferiores de Godoy Cruz de Mendoza, en 2005. Luego, hizo su carrera en el exterior pasando por Audax de Chile; Chelsea, Blackburn, Wigan (los tres de Inglaterra); Werder Bremen, Schalke 04 (ambos de Alemania); Rayo Vallecano de España y el Mineiro de Brasil.

También fue convocado cinco veces para la Selección argentina, en el ciclo de Alejandro Sabella, que lo hizo jugar dos amistosos (44 minutos vs Arabia Saudita en 2012 y un minuto contra Suecia en 2013) y un encuentro de Eliminatorias (cuatro minutos vs Bolivia en La Paz en 2013, 1-1).

Por el lado de Gaich, la operación se haría por 12 millones de dólares brutos por el 80 por ciento del pase del atacante de 21 años, que firmaría por cuatro temporadas con el elenco ruso, aunque faltan detalles para que se concrete la venta de una de las mejores apariciones en Primera División del conjunto de Boedo en los últimos años.

De esta manera, posiblemente Gaich, campeón panamericano y del Preolímpico Sub23 con la camiseta de la Selección argentina, quien jugó 28 partidos y convirtió ocho goles en San Lorenzo, tendría la oportunidad de disputar la próxima edición de la UEFA Champions League con el CSK Moscú.



POR CENTURION

Los dirigentes de San Lorenzo y Racing se reunirán ayer para empezar a conversar sobre el pase del mediocampista Ricardo Centurión, que es pretendido por el "Ciclón" y no entra en los planes de la "Academia". La dirigencia de la institución de Boedo encabezada por Marcelo Tinelli le habría acercado una oferta a Centurión, a la vez que, desde Racing, aseguran que el único club que presentó una propuesta formal es Vélez.