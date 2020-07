“La familia expuso su clara indignación por haber sido utilizada políticamente” Locales 09 de julio de 2020 Redacción Por La concejal justicialista Brenda Vimo dijo que el Concejo analizará y debatirá el pedido de excepción en el Código Urbano pedido por la familia Merli, para avanzar con el proyecto de la estación de servicio. Pero dijo que seguramente el bloque mayoritario será quien tendrá el poder de decidir.

FOTO ARCHIVO BRENDA VIMO. Brindó su opinión sobre la polémica sesión del martes.

La concejal del PJ, Brenda Vimo, sostuvo luego del encuentro llevado a cabo con los empresarios sunchalenses por la estación de servicio de L. Fanti y Suipacha que, “hoy -por el martes- por pedido de la familia Merli formalizamos una reunión en las que ellos solicitaban la modificación del Código Urbano vigente, que no le permite otorgar la factibilidad de la construcción de una estación de servicio en la esquina Suipacha y Luis Fanti. Dicha reunión es la segunda en función a este tema, ya que la semana pasada recibimos al secretario de Desarrollo Urbano, Diego Martino”.

“La familia expuso su clara indignación por haber sido utilizada políticamente, manifestado claramente no tener ningún tipo de vinculación partidaria y aclarando que la única habilitación que poseían era la habilitación por uso de suelo, que la obtuvieron a través del apoyo de la Comisión de Desarrollo Urbano, de la que forman parte dos concejales actuales”, subrayó la edil. “La postura que adoptará el Concejo en este escenario aún no lo se, seguramente estos días debatiremos o decidirá el bloque mayoritario cual será”, finalizó Vimo.